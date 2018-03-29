Нового главу Кузбасса Сергея Цивилева сегодня представят депутатам местного облсовета
Чиновника назначили временно исполняющим обязанности губернатора после отставки Амана Тулеева.
О внеочередной сессии Кемеровского облсовета стало известно накануне после назначения Цивилева на должность врио губернатора. Глава фракции «Справедливой России» в региональном парламенте Владимир Волчек рассказал РИА Новости, что утверждать кандидатуру Цивилева депутаты не уполномочены. На этой сессии, как ожидается, новый глава региона просто познакомится с облсоветом.
Об отставке Амана Тулеева стало известно накануне – губернатор объявил о своем решении в видеообращении к жителям Кузбасса. Он объяснил это «тяжелейшим грузом», с которым больше нельзя работать на посту. Цивилев был назначен заместителем Тулеева в начале марта. Чиновник известен тем, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек, обвинил в «пиаре на трагедии» потерявшего пятерых родственников Игоря Вострикова.
Отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в регионе восприняли неоднозначно. Об этом «Эху Москвы» рассказал местный активист Роман Янченко. Он также заметил, что в регионе есть много людей, которые не связывают напрямую трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» с Тулеевым, поэтому для них отставка губернатора стала довольно неожиданной.
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