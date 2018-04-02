Китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана
Об этом со ссылкой на Центр управления пилотируемыми полётами Китая сообщает агентство ТАСС.
Ранее сообщалось, что обломки должны рухнуть в океан у побережья Бразилии около 4 часов утра по московскому времени. Перед этим Китай сообщил Комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что сохранившиеся обломки не представляют опасности для авиационного сообщения и для жителей Земли.
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