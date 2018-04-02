В минувшие выходные сократилась посещаемость торговых центров
Она упала на 10-20%, впрочем, спад ощутили лишь ТРЦ в Москве и Подмосковье, пишет газета Коммерсант. Активность покупателей в других крупных регионах почти не изменилась.
Массовые призывы бойкотировать торговые центры распространялись в социальных сетях на фоне трагедии в Кемерове. Ссылаясь на владельцев ТРЦ, газета «Коммерсант» отмечает, что у многих людей появилось беспокойство, связанное с безопасностью в торговых объектах. В некоторых центрах в связи с этим решили раздавать посетителям буклеты с информацией о том, как вести себя в случае пожаров и демонстрировать системы безопасности.
Комментарии2
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ed10075 02 апреля 2018 | 05:52
Кемеровский синдром надолго будет сдерживающим фактором для посещения подобных заведений.
patlik 02 апреля 2018 | 06:12
Вообще посещаемость не изменилась. По крайней мере в регионах. Покупателей как не было так и нет. При средней зарплате в Екатеринбурге в 15-20т о торговых центрах можно и не вспоминать, только рынки и барахолки. Все возвращается в 90-тые. Мрак.