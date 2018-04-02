Совладельцу группы «Сумма» миллиардеру Зиявудину Магомедову грозит до 30 лет лишения свободы. Об этом пишет газета «Ведомости». Бизнесмена арестовали по обвинению в хищении на 2,5 миллиарда рублей и организации преступного сообщества. Кроме того, Тверской суд Москвы арестовал брата Зиявудина Магомедова – предпринимателя и экс-сенатора Магомеда Магомедова, а также гендиректора компании «Интэк», входящей в группу «Сумма» Артура Максидова. В самой «Сумме» накануне заявили, что все структуры продолжают работать в штатном режиме, группа оказывает всестороннее содействие следствию.