Зиявудину Магомедову грозит до 30 лет лишения свободы
Совладельцу группы «Сумма» миллиардеру Зиявудину Магомедову грозит до 30 лет лишения свободы. Об этом пишет газета «Ведомости». Бизнесмена арестовали по обвинению в хищении на 2,5 миллиарда рублей и организации преступного сообщества. Кроме того, Тверской суд Москвы арестовал брата Зиявудина Магомедова – предпринимателя и экс-сенатора Магомеда Магомедова, а также гендиректора компании «Интэк», входящей в группу «Сумма» Артура Максидова. В самой «Сумме» накануне заявили, что все структуры продолжают работать в штатном режиме, группа оказывает всестороннее содействие следствию.
Комментарии1
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kochar 02 апреля 2018 | 05:39
Уже и миллиардеры не могут откупиться ,значится ставка откупа это весь бизнес и вся жизнь.
А это значит,что в скором времени задушат всё предпринимательство.
Или законы ужесточат ,при котором бизнес будет нонсенсом или поднимут налоги до абсурда.
Как бы не рвали глотку центральные каналы ,а удушение нашей экономики через изоляцию приводит к непоправимым последствиям .
Ленин говорил шаг назад и два вперёд, а наш сегодняшний лозунг-шаг вперёд и три назад.