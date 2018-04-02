Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрыто
Все вещи вывезены, Госдепартамент об этом уведомлён, сообщил агентству РИА Новости консул-советник Халит Айсин. Он подчеркнул, что все процедуры были завершены в обозначенные Вашингтоном сроки, сотрудникам Госдепа предложили осмотреть офис, они ответили, что сделают это в понедельник.
В конце марта Соединённые штаты объявили, что высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ Москва объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.
Комментарии8
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archibald_dandy_esquire 02 апреля 2018 | 05:09
наконец-то! это большая победа Путина! теперь иностранные агенты США будут годами ждать позволения въехать в Путин-эту-Россию!
fashist_putin 02 апреля 2018 | 06:10
при неудачнике Путине Россия превратилась в Банановую Республику :)))
Путин, пока горят дети, нюхни кокаину и покажи быдлу мультик :)))
davi__koloradov 02 апреля 2018 | 05:22
Рашковата выеживалась, что оставила расеянский флаг на здании. Теперь уборщик энтим флагом вымоет пол, и выбросит расеянскую тряпку в мусор.
zolingen 02 апреля 2018 | 05:36
davi__koloradov: тоже не очень понимаю, как можно бросать свой флаг на поругание неприятелю.
brandfa 02 апреля 2018 | 06:07
davi__koloradov: ты действительно считаешь американцев настолько уродливыми морально, что они буду мыть чьим-то флагом пол, несмотря на то, что это глупо и неудобно? Или ты просто так неумно пошутил?
prade 02 апреля 2018 | 06:01
Все это результат внешней политики Путина. Путин ведет Россию в никуда.
sual 02 апреля 2018 | 06:09
В сиэтле люди вышли на улицы в знак протеста против закрытия генконсульства . В нынешнее время разбит палаточный лагерь , активисты свозят туда продукты,воду и тд .
mavreh 02 апреля 2018 | 06:13
Сами акцию ЦРУ в Солсбери провели, сами на русских навесили, сами наказали..
Вот и весь итог потуг путинского "многополярного мира" - в ход идут средства, какие не применялись даже против гитлеровской германии.
Путин придумал гибриную войну? - Хорошая идея. Смотри, Вовочка, как надо правильно её вести.