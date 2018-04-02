Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрыто

Все вещи вывезены, Госдепартамент об этом уведомлён, сообщил агентству РИА Новости консул-советник Халит Айсин. Он подчеркнул, что все процедуры были завершены в обозначенные Вашингтоном сроки, сотрудникам Госдепа предложили осмотреть офис, они ответили, что сделают это в понедельник.

В конце марта Соединённые штаты объявили, что высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ответ Москва объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.