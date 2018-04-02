Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не состоится. Об этом сообщило руководство Абсолютного бойцовского чемпионата. Там уточнили, что Фергюсон не сможет принять участие из-за травмы колена.Поединок был запланирован на 7 апреля в Нью-Йорке. В итоге решено, что соперником Нурмагомедова станет американец Макс Холлоуэй. На кону будет стоять титул чемпиона организации в лёгком весе.

Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном ещё в марте прошлого года, однако тогда, за несколько часов до официального взвешивния был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой был отменён.