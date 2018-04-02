Китайская космическая станция «Тяньгун-1» в ближайшие минуты должна упасть на Землю
Об этом заявили эксперты, отслеживающие модуль. При этом они уточнили, что время может сместиться на два часа.
Как отмечает ВВС, Китай давно потерял связь с неработающей станцией, возможности контролировать её снижения нет, но вероятность того, что какие-либо части упадут в населённых пунктах, считается низкой.
Комментарии4
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niknik 02 апреля 2018 | 04:21
ждемс! Уже даже стол накрыли!)))
fashist_putin 02 апреля 2018 | 04:51
3,14здец Воронежу...
salluk2 02 апреля 2018 | 04:28
Как то не долго музыка играла. Я ждал от Китайцев большего. Впрочем - первый блин...
condor00 02 апреля 2018 | 04:45
"Китай... потерял связь" и заявление "вероятность... части упадут... в населённых пунктах считается низкой" основано лишь только на том, что населённые пункты занимают незначительную территорию планеты.