Китайская космическая станция «Тяньгун-1» в ближайшие минуты должна упасть на Землю

Об этом заявили эксперты, отслеживающие модуль. При этом они уточнили, что время может сместиться на два часа.

Как отмечает ВВС, Китай давно потерял связь с неработающей станцией, возможности контролировать её снижения нет, но вероятность того, что какие-либо части упадут в населённых пунктах, считается низкой.