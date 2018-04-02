Китай с этого дня вводит повышенные пошлины почти на 130 товаров из США

Об этом объявил Минфин КНР. Меры должны стать ответом на инициативу американского президента Дональда Трампа по ограничению импорта из Китая. В Пекине заявляют, что введённые в конце марта Соединёнными штатами пошлины на импорт стали и алюминия из Китая противоречат правилам ВТО.