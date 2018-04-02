Китай с этого дня вводит повышенные пошлины почти на 130 товаров из США
Об этом объявил Минфин КНР. Меры должны стать ответом на инициативу американского президента Дональда Трампа по ограничению импорта из Китая. В Пекине заявляют, что введённые в конце марта Соединёнными штатами пошлины на импорт стали и алюминия из Китая противоречат правилам ВТО.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт