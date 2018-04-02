Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия список вопросов по делу об отравлении Скрипаля

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия список вопросов по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом говорится на сайте МИДа. Министерство называет дело «сфабрикованным» и, в частности, интересуется, какую помощь у Организации запросил Лондон, какие свидетельства предоставила Великобритания, а также какой была процедура отбора проб. Кроме того, Россию интересует, что хочет подтвердить Лондон – факт применения нервно-паралитического вещества или его отношение к типу «Новичок». Великобритания привлекла экспертов Организации по запрещению химического оружия к расследованию отравления. Лондон считает, что за покушением на Скрипаля стоит Россия. В Москве обвинения отвергают.