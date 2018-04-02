Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия список вопросов по делу об отравлении Скрипаля
Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия список вопросов по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом говорится на сайте МИДа. Министерство называет дело «сфабрикованным» и, в частности, интересуется, какую помощь у Организации запросил Лондон, какие свидетельства предоставила Великобритания, а также какой была процедура отбора проб. Кроме того, Россию интересует, что хочет подтвердить Лондон – факт применения нервно-паралитического вещества или его отношение к типу «Новичок». Великобритания привлекла экспертов Организации по запрещению химического оружия к расследованию отравления. Лондон считает, что за покушением на Скрипаля стоит Россия. В Москве обвинения отвергают.
Комментарии3
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monik_7 02 апреля 2018 | 04:35
Дергаются. Значит не знают что на них есть
condor00 02 апреля 2018 | 04:36
Позиция того, кто принципиально стоит за соблюдение законности - единственно верная! Даже если результат такого отношения к законности будет не его пользу.
anatolr 02 апреля 2018 | 04:50
condor00: //Позиция того, кто принципиально стоит за соблюдение законности - единственно верная!//
В Рашке-говняшке (#цитата) нет, принципов, нет законности, нет судов и вообще нет права, как такового. Есть способ решения конфликтов, который носит название "по понятиям". К закону и законности он отношения не имеет.
Рашка-говняшка (#цитата), всегда нарушала законы и требовала от других жесткого их соблюдения. И вот наступил "момент истины" - Рашку-говняшку (#цитата), обыгрывают на ее поле - просто посылают на четыре английские назаборные буквы, в характерном, для Рашки-говняшки (#цитата) стиле. И Рашке-говняшке (#цитата), приходится идти по указанному адресу.
А потому, что относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе!!! :-))) Правда смешно, видеть Рашку-говняшку (#цитата), идущую по адресу с мордой кирпичом! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа