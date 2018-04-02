Росгвардия просит возбудить дело против своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану «Зимней вишни»
Росгвардия просит привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Служебная проверка показала, что к работе на объекте с массовым пребыванием людей допустили неподготовленных охранников, пишет газета «Коммерсант». Издание уточняет, что директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчинённым направить в Следственный комитет обращение с просьбой возбудить дело в отношении сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля. Именно они выдали лицензию ЧОПу «Центр защиты», работавшему в «Зимней вишне». В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека, в основном дети.
Комментарии5
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nikolaysatin 02 апреля 2018 | 04:18
неужели против тех шибко травмированных "героев", которыхюПутин навещал?
zztop1960 02 апреля 2018 | 04:19
А чо Золотов сам себя не уволил ? Чо он так за подчинёнными не следил ?
i_one_off 02 апреля 2018 | 04:37
Эти отмазались.
"А что скажет купечество?". В смысле, пожарные?
i_one_off 02 апреля 2018 | 04:42
i_one_off:
Разделение полномочий очень удобно. Можно друг на друга кивать.
Охрана не обязана бороться с пожаром, а пожарные ждут спасателей, т.к. не обязаны спасать, а только тушить. А если бы спасатели приехали раньше, то они ждали бы пожарных.
sharukin 02 апреля 2018 | 04:48
Редкое явление в нашей стране