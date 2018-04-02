Триллер Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» вышел на первое место по кассовым сборам в России и СНГ
За 4 дня проката фильм о погружении в виртуальную реальность собрал около 330 миллионов рублей. Такие предварительные данные приводит сайт kinobusiness.com. На втором и третьем местах по сборам ещё две американских картины — мультфильм «Кролик Питер» и боевик «Тихоокеанский рубеж-2».
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