Авиакомпании «Сомон эйр» и «Таджик эйр» сегодня приостанавливают полёты в Россию по ряду направлений из Душанбе и Худжанда. Москва не подтвердила несколько заявок таджикских перевозчиков. Это произошло вслед за отказом Душанбе допустить компанию «Уральские авиалинии» к полётам в страну из российских регионов.