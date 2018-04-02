«Сомон эйр» и «Таджик эйр» сегодня приостанавливают полёты в Россию по ряду направлений из Душанбе и Худжанда
Авиакомпании «Сомон эйр» и «Таджик эйр» сегодня приостанавливают полёты в Россию по ряду направлений из Душанбе и Худжанда. Москва не подтвердила несколько заявок таджикских перевозчиков. Это произошло вслед за отказом Душанбе допустить компанию «Уральские авиалинии» к полётам в страну из российских регионов.
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