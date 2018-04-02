Полиция, по некоторым данным, отпустила задержанных участников автопробега против мусорного полигона в Волоколамске

Полиция, по некоторым данным, отпустила всех задержанных участников автопробега против мусорного полигона в Волоколамске. Об этом со ссылкой на представителя инициативной группы сообщает агентство Интерфакс. Согласно этим сведениям, от 12 до 18 человек более пяти часов удерживали на Новорижском шоссе и только затем отпустили.

Между тем, сайт ОВД-инфо сообщает, что один из задержанных – Андрей Жданов – находится в Истринском городском отделе полиции, к нему не пускают адвоката.

В подмосковном Волоколамске накануне прошла очередная акция против мусорного полигона. По данным городских властей, на митинг вышли около 6 тысяч человек. Акция завершилась автопробегом – группа активистов направилась в сторону Москвы, после чего стало известно о задержаниях.