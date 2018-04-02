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02:40, 02 апреля 2018

На 63-м году жизни скончался драматург и режиссёр Михаил Угаров

На 63 году жизни скончался драматург и режиссёр Михаил Угаров. Об этом на своей странице в фэйсбуке сообщила режиссёр Марина Разбежкина. Она уточнила, что причиной смерти стал сердечный приступ. По её словам, Скорая помощь приехала быстро, но драматурга не успели спасти.

Михаил Угаров был художественным руководителем «Театра.DOC», одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка», идеологом театрального движения «Новая драма», дважды получал призы фестиваля «Золотая маска». Он работал и на телевидении, был руководителем популярной программы «Моя семья» и писал сценарии, так, к примеру, вместе с режиссёром Кириллом Серебренниковым работал над сериалом «Дневник убийцы».

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