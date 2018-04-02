Минфин России предложил поддержать региональные авиарейсы за счёт Москвы

Авиакомпаниям это обойдётся в 17 миллиардов рублей в год, часть затрат они переложат на потребителей, пишет газета «Ведомости». Издание уточняет, что министерство предложило обнулить НДС на внутренние перевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и одновременно поднять ставку налога с 10 до 18% для рейсов через Москву. Такое предложение содержится в письме помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову, отмечает газета. Согласно этим данным, Минфин рассматривает возможность корректировки до конца 2022 года.