Минфин России предложил поддержать региональные авиарейсы за счёт Москвы
Авиакомпаниям это обойдётся в 17 миллиардов рублей в год, часть затрат они переложат на потребителей, пишет газета «Ведомости». Издание уточняет, что министерство предложило обнулить НДС на внутренние перевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и одновременно поднять ставку налога с 10 до 18% для рейсов через Москву. Такое предложение содержится в письме помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову, отмечает газета. Согласно этим данным, Минфин рассматривает возможность корректировки до конца 2022 года.
Комментарии4
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jetsam 02 апреля 2018 | 02:30
полностью согласен.
с маленькой поправкой - дотации пусть из кармана сечина и миллера берут.
я - за.
* у них еще хватит и полет на марс оплатить.
ebze 02 апреля 2018 | 02:32
99,9999% тоже как бы часть от общих затрат))))
ze_danil 02 апреля 2018 | 02:40
в России межрегиональные авиперелеты убыточны потому, что:
1, отсутствуют горизонтальные экономические связи между регионами ибо Вертикаль
2. у пипла нет денег, от этого весь трафик приходится собирать в Москоу и немного в региональных хабах
на пальцах: между областными центрами Верхнезадрищенском и Нижнезадрищенском (Верхнезадрищенская и Нижнезадрищенская области) настолько мал пассажиропоток, что выгоднее сначала перевести всех в Москву за 3 тыщи километров. И никакое перераспределение бабла как описано в статье выше эту ситуацию не исправит
captainobvious 02 апреля 2018 | 03:10
вот это правильно! перелеты внутри страны между регионами сделать дешевле раза в 2, а полеты в Москву - в два раза дороже... пусть летают из Рязани в Оренбург, из Перми в Саратов, из Грозного в Махачкалу... а не как сейчас: Оренбург-Москва, Пермь-Москва, Грозный-Москва, Махачкала-Москва.