Следователи допросили гендиректора группы «Сумма» Лейлу Маммедзаде, у неё дома прошёл обыск

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что Маммедзаде осталась в ранге свидетеля и продолжает исполнять рабочие обязанности.

В воскресенье сотрудники ФСБ и полиции провели целый ряд обысков во Владивостоке и Москве. Это связано с уголовным делом, по которому арестованы совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы и руководитель подконтрольной «Сумме» компании «Интэкс» Артур Максидов. Они стали фигурантами дела о создании организованного преступного сообщества с целью хищения бюджетных денег. Показания против Магомедовых дали двое бывших управленцев фирм, входящих в группу, отмечает издание. Сами бизнесмены факт хищений отрицают.