Следователи допросили гендиректора группы «Сумма» Лейлу Маммедзаде, у неё дома прошёл обыск
Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что Маммедзаде осталась в ранге свидетеля и продолжает исполнять рабочие обязанности.
В воскресенье сотрудники ФСБ и полиции провели целый ряд обысков во Владивостоке и Москве. Это связано с уголовным делом, по которому арестованы совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы и руководитель подконтрольной «Сумме» компании «Интэкс» Артур Максидов. Они стали фигурантами дела о создании организованного преступного сообщества с целью хищения бюджетных денег. Показания против Магомедовых дали двое бывших управленцев фирм, входящих в группу, отмечает издание. Сами бизнесмены факт хищений отрицают.
Комментарии2
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jetsam 02 апреля 2018 | 02:28
#осталась в ранге свидетеля#
вот всегда интересовал вопрос - обыск у свидетеля - это как?
типа тебя подозревают - понятно, обыск. а свидетель?
типа я вижу как сосед убивает жену, звоню, а его топор ищут у меня потом? это как?
юридически все можно объяснить, но вот "бытовым языком"?
* че тогда у сечина колбаски не искали?
neon999 02 апреля 2018 | 03:15
Уже пора поставить точку: в стране нет никакой правоохранительной системы.
Есть репрессивная система, используемая властями произвольно в своих интересах.
Эхо Москвы вместе с прочими СМИ используются чтобы навести тень на плетень и скрыть этот факт. Поэтому это СМИ враждебно людям. Этих людей нельзя считать журналистами и следует люстрировать в будущем. Никакие «нас заставляли» нельзя принимать во внимание, никакого снисхождения мерзавцам.