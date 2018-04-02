Работники национальной железнодорожной компании Франции сегодня собираются начать двухдневную забастовку. Они выступают против планов правительства реформировать отрасль и лишить их ряда профессиональных льгот. Сотрудники компании SNCF решили откликнуться на призыв французских профсоюзов железнодорожников, который пообещал на протяжении двух месяцев периодически устраивать забастовки, начиная с апреля. По данным участников, сегодня акция начнётся вечером, она не повлияет на расписание движение поездов. А завтра забастовка в полную силу развернётся в течение дня. Ожидается, что SNCF отменит около 80% поездов.