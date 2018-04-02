Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного архитектора Дербента
Абулферза Ахмедханова подозревают в том, что в прошлом году он разрешил ввести в эксплуатацию четыре дома без подключения к коммунальным сетям и до завершения строительных работ.
В этом году федеральная комиссия силовиков начала в Дагестане масштабные проверки. К середине марта были найдены нарушения в работе почти ста высокопоставленных чиновников. Стали регулярно поступать сообщения об уголовных делах.
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