Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного архитектора Дербента

Абулферза Ахмедханова подозревают в том, что в прошлом году он разрешил ввести в эксплуатацию четыре дома без подключения к коммунальным сетям и до завершения строительных работ.

В этом году федеральная комиссия силовиков начала в Дагестане масштабные проверки. К середине марта были найдены нарушения в работе почти ста высокопоставленных чиновников. Стали регулярно поступать сообщения об уголовных делах.