Совладельцу группы «Сумма» миллиардеру Зиявудину Магомедову грозит до 30 лет лишения свободы
Об этом пишет газета «Ведомости». Бизнесмена арестовали по обвинению в хищении на 2,5 миллиарда рублей и организации преступного сообщества. Кроме того, Тверской суд Москвы арестовал брата Зиявудина Магомедова – предпринимателя и экс-сенатора Магомеда Магомедова, а также гендиректора компании «Интэк», входящей в группу «Сумма» Артура Максидова. В самой «Сумме» накануне заявили, что все структуры продолжают работать в штатном режиме, группа оказывает всестороннее содействие следствию.
Комментарии5
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danko1 02 апреля 2018 | 01:10
А сколько лет за создание преступного сообщества из старых подельников и построение мафиозной системы положено Путину?
Ведь внизу повсюду его ставленники дублируют то, что происходит наверху, но только в гораздо больших объемах.
И наказывают единицы, но не за то, что воровали, а за то, что не делились в нужных, установленных Кремлем, размерах.
gordy 02 апреля 2018 | 01:50
Не успел добежать до границы?
timber_head 02 апреля 2018 | 01:10
Я даже молчу про Сердюкова. У Васильевой все хорошо? Все коллекции ей вернули?
jetsam 02 апреля 2018 | 01:34
timber_head: вы любовь грязными руками не трогайте.
посмотрите, кто тесть сердюкова в тот момент - чьей дочери он рожки поставил через васильеву :)
так что дело надо как с улюкаевым - через призму корзиночку с колготками рассматривать.....
"не почину изменил"
sadda 02 апреля 2018 | 01:18
Ждем комментарии Пескова, другана Магомедова.