Полиция более пяти часов удерживала участников автопробега против мусорного полигона в Волоколамске
По разным данным, от 12 до 18 человек были заблокированы на Новорижском шоссе, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя задержанных. Он уверяет, что в отделения никого не доставляли. Между тем, по данным ресурса гражданских активистов «Активатика», людей всё-таки увозили в ОВД. Ближе к ночи почти всех опустили. По данным сайта ОВД-Инфо, в отделении остаётся один из задержанных – Андрей Жданов. К нему не пускают адвоката. Со стороны полиции никаких комментариев на этот счёт нет.
Накануне жители подмосковного Волоколамска вновь вышли на митинг против свалки. По данным городской администрации, к акции присоединились 6 тысяч человек. Затем группа протестующих организовала автопробег, участники направились в сторону Москвы, после чего их остановила полиция.
Комментарии7
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danko1 02 апреля 2018 | 01:06
Полиция выступает за уничтожение народа и за сохранение преступного режима.
Ну и зачем народу оплачивыать содержание этих властных холуёв и нарушителей Конституции?
captain_ 02 апреля 2018 | 01:44
– Тебе нравятся постоянно растущие цены и коммунальные платежи?
– Нет.
– А разбитые дороги, грязные улицы, вонь со свалки?
– Нет.
– А жирные, самодовольные чиновные хари, крадущие твои деньги?
– Нет... Только мне кажется, что ты меня уводишь в политику.
ugiazov 02 апреля 2018 | 01:09
Более 5 часов? Так это уже пытка голодом.
ivfn 02 апреля 2018 | 01:22
ugiazov:
Прикол то в чем
//Затем группа протестующих организовала автопробег, участники направились в сторону Москвы, после чего их остановила полиция.//
Автопробег приравнен с 2016 года к демонстрации ,то есть митингу.
А этот Андрей Жданов. видно буйный оказался. Сейчас определят суто на 15
budweiser23 02 апреля 2018 | 01:09
С коварством необходимо бороться его же методами, нормы приличия здесь неуместны...
jetsam 02 апреля 2018 | 01:50
budweiser23: тут как бы вопросец возникает - кто и как коварство считать будет?
да и нормы приличия у всех разные, недоразумения пойдут :
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Мужчина в автобусе обращается к женщине:
"Рыбка,пробей билетик,пожалуйста.
Женщина думает: "Рыбка значит рыба,рыба значит щука, щука значит хищник,
хищник значит зубы, зубы значит собака, собака значит сука...ТОВАРИЩИ!!!
Он меня сукой обозвал!!!"
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jetsam 02 апреля 2018 | 01:46
@Со стороны полиции никаких комментариев на этот счёт нет. @
-- на нет и суда нет --(c)