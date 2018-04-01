Самолеты двух таджикских авиакомпаний с сегодняшнего дня приостановили рейсы в ряд российских городов
Это было сделано по требованию Минтранса.
Ограничения коснутся, в частности, полетов из Худжанда и Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Красноярск и Санкт-Петербург. Кроме того, скоро истечет срок разрешения на полеты из Худжанда в Москву, сообщили в перевозчике «Сомон Эйр». В российском Минтрансе на такие меры пошли после того, как Таджикистан не стал подтверждать заявку компании «Уральские авиалинии» на полеты в Душанбе из Перми. Ведомство предлагает провести переговоры по этой проблеме в Москве. В то же время Агентство гражданской авиации Таджикистана предложило встретиться в столице республики в первой декаде апреля. Замдиректора ведомства Азиз Набизода в интервью «Интерфаксу» назвал действия Душанбе «зеркальными мерами» в отношении российских коллег. Однако в Агентстве уверяют, что не являются сторонниками ультиматумов и готовы к переговорам.
В апреле прошлого года Росавиация уже приостанавливала ряд рейсов «Сомон Эйр». Причиной стало отсутствие разрешения со стороны Таджикистана на полеты в Душанбе авиакомпании «Ямал». Спустя месяц переговоров Россия возобновила приостановленные рейсы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 02 апреля 2018 | 00:19
да потом помирятся...
====
Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!
===