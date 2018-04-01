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23:59, 01 апреля 2018

Жители Екатеринбурга выйдут сегодня на митинг с требованием сохранить прямые выборы мэра города

Законопроект об их отмене в региональное заксобрание ранее внес губернатор Свердловской области.

Акция начнется в семь вечера по местному времени на площади Обороны в Екатеринбурге. Митинг согласован с местными властями. Как пишет Znak.com, организаторы рассчитывают, что свой протест возможной отмене выборов заявит большое число екатеринбуржцев. На митинг их зазывают в том числе с помощью листовок – их всю минувшую неделю клали в почтовые ящики горожан. А на улицах уральской столицы даже появились самодельные плакаты с призывом сохранить прямые выборы мэра. На сегодняшний митинг, как ожидается, приедут Ксения Собчак и Дмитрий Гудков – они недавно объявили об объединении на базе партии «Гражданская инициатива». Посетит Екатеринбург и глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Любопытно, что против законопроекта, подготовленного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на днях выступил мэр другого крупного российского города. Глава Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть.

Законопроект, согласно которому вместо горожан избирать мэра должны будут местные депутаты, заксобрание рассмотрит уже завтра.

Комментарии

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echo_shar 02 апреля 2018 | 00:11

Победит тот кандидат. который сможет помочь справедливо организовать экспозиции в Ельцин - центре.

sokal123 02 апреля 2018 | 00:15

Назначат путинца -лакея и все хорошие дела закопает. Правильно жители Екатеринбурга выйдут на митинг . Все же есть народ ,а не население.

ugiazov 02 апреля 2018 | 00:20

sokal123: К митингу готовят автозаки.

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