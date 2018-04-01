Нового главу Кузбасса Сергея Цивилева сегодня представят депутатам местного облсовета

Чиновника назначили временно исполняющим обязанности губернатора после отставки Амана Тулеева.

О внеочередной сессии Кемеровского облсовета стало известно накануне после назначения Цивилева на должность врио губернатора. Глава фракции «Справедливой России» в региональном парламенте Владимир Волчек рассказал РИА Новости, что утверждать кандидатуру Цивилева депутаты не уполномочены. На этой сессии, как ожидается, новый глава региона просто познакомится с облсоветом.

Об отставке Амана Тулеева стало известно накануне – губернатор объявил о своем решении в видеообращении к жителям Кузбасса. Он объяснил это «тяжелейшим грузом», с которым больше нельзя работать на посту. Цивилев был назначен заместителем Тулеева в начале марта. Чиновник известен тем, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек, обвинил в «пиаре на трагедии» потерявшего пятерых родственников Игоря Вострикова.

Возглавлять Кузбасс Цивилев будет вплоть до выборов, которые состоятся в сентябре.

Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области была оформлена максимально удобно как для Владимира Путина, так и для самого Тулеева. Такое мнение в эфире РБК высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

После отставки, как считает Андрей Колесников, Аман Тулеев не будет иметь значительного влияния в политике, однако и привлечение к уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» ему вряд ли грозит.