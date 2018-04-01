Нового главу Кузбасса Сергея Цивилева сегодня представят депутатам местного облсовета
Чиновника назначили временно исполняющим обязанности губернатора после отставки Амана Тулеева.
О внеочередной сессии Кемеровского облсовета стало известно накануне после назначения Цивилева на должность врио губернатора. Глава фракции «Справедливой России» в региональном парламенте Владимир Волчек рассказал РИА Новости, что утверждать кандидатуру Цивилева депутаты не уполномочены. На этой сессии, как ожидается, новый глава региона просто познакомится с облсоветом.
Об отставке Амана Тулеева стало известно накануне – губернатор объявил о своем решении в видеообращении к жителям Кузбасса. Он объяснил это «тяжелейшим грузом», с которым больше нельзя работать на посту. Цивилев был назначен заместителем Тулеева в начале марта. Чиновник известен тем, что после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшем жизни 64 человек, обвинил в «пиаре на трагедии» потерявшего пятерых родственников Игоря Вострикова.
Возглавлять Кузбасс Цивилев будет вплоть до выборов, которые состоятся в сентябре.
Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области была оформлена максимально удобно как для Владимира Путина, так и для самого Тулеева. Такое мнение в эфире РБК высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
После отставки, как считает Андрей Колесников, Аман Тулеев не будет иметь значительного влияния в политике, однако и привлечение к уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» ему вряд ли грозит.
Комментарии2
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aorswen 02 апреля 2018 | 00:07
волосатый гандон -> лысый гандон. традиционная "ротация" в рашке ))
jetsam 02 апреля 2018 | 00:14
классическая фраза "прошу любить и жаловать"
будет означать - задницу, как лизали так и будете лизать, конвертики как несли так и будете носить.
* может еще добавят - а теперь, по пятницам, будете еще и извиняться... - чувствуется, это теперь по всей вертикале вводят.