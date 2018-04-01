Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» победил в главных номинациях «Ники»:лучший фильм,лучший режиссер,лучший сценарий
Фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» победил во всех главных номинациях «Ники»: лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий.
Кроме того, Ирина Горбачева и Александр Яценко получили «Нику» за главные женскую и мужскую роли.
Кинопремию «Ника» в номинации «Открытие года» получил Александр Хант — режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
В номинации «Лучший неигровой фильм» победила картина Олеси Фокиной «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».
В категории «Лучший анимационный фильм» премии удостоена Светлана Андрианова за картину «Два трамвая».
Почетный приз кинопремии «Ника» – награда за «Честь и достоинство был вручен народному артисту СССР Владимиру Этушу.
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