Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа
Москву, в частности интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО» в связи с «делом Скрипалей». А также направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию — оперативную, медицинскую или правовую.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
koshkaedu 01 апреля 2018 | 23:07
Волнуются те, кто набедокурил.
doorin 01 апреля 2018 | 23:11
Breaking news !!!
==============
Тереза Мэй сегодня четко заявила, что русские никогда
не получат результатов расследования по делу Скрипаля,
и не собирается отвечать ни на какие 13 вопросов,
т.к. принято решение присвоить этому делу
гриф " Совешенно секретно " и " Оглашению не подлежит"
\ Al Hayat, Великобритания \
navsegda 01 апреля 2018 | 23:11
doorin:
"Если вы не отзовётесь , мы напишем в Спортлото ! " В.Высоцкий
kottigr1 01 апреля 2018 | 23:16
doorin: В Кремле на 1 апреля решили поиграть с Англией в "Что? Где? Когда?"...
seryj_wolk 01 апреля 2018 | 23:20
kottigr1: Еще не послали? Значит скоро пошлют. Волуются мидаки однако!
seryj_wolk 01 апреля 2018 | 23:23
seryj_wolk: волнуются
danko1 01 апреля 2018 | 23:38
seryj_wolk: А какой смысл сообщать результаты расследования путинской России?
Только с целью выдачи новых фальшивых версий от МО, Леонтьева и прочих лжецов для затягивания следствия.
grizzlybear 01 апреля 2018 | 23:39
doorin:
Похоже на истерику старушки Мэй. Весьма вероятно.
tks 01 апреля 2018 | 23:45
grizzlybear: Истеричные вопросы от мидаков со Смоленки, а истерика у старушки Мэй? Походе на то, что вы идиот. Весьма вероятно.
grizzlybear 02 апреля 2018 | 00:15
tks:
Вы - латентный поклонник старушки Мэй? Или ее "диафильмов" из 6 слайдов?
anatolr 01 апреля 2018 | 23:40
doorin: Дурень, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), твоя Рашка-говняшка (#цитата) уже "приплыла", пора клеить ласты, пронимать ислам и приказывать долго жить! :-))) А ты, в запале, этого не заметил! Правда смешно?
Анатолий - сосед Госдепа
ostapbey 01 апреля 2018 | 23:37
да здравствует БРИТАНСКИЙ суд!!!!! Самый гуманный суд в мире!!!
.
Вот что поможет в суде отравителям Скрипалей.
Даже.
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 23:07
Видимо, получив из Великобритании один неприличный ответ на все свои предыдущие вопросы, кремлежулики решили спамить своими вопросами международные организации.
Это будет продолжаться до тех пор, пока их не начнут игнорировать, что произойдёт весьма скоро.
nikitin43 01 апреля 2018 | 23:14
mikhail_spb_: москва спросила - нацлидера послали , ))))
navsegda 01 апреля 2018 | 23:09
Если не ответят , Лавров и Захарова объявят голодовку , так и знайте
monik_7 01 апреля 2018 | 23:18
Невиноватые так не ерзают
sadda 01 апреля 2018 | 23:25
Почему залаял песик
И зачем лошадке хвостик?
Почему жужжит пчела
И куда спешит она?
Почему на небе звезды
И где учат строить гнезда?
Почему на море ветер
И откуда мы на свете?
Почему песок ничей
И куда течет ручей?
jetsam 01 апреля 2018 | 23:34
вся это возня с наводящими вопросами напоминает:
----
Женщина заглядывает в кабинет терапевта:
— Простите, доктор, это я не у вас бюстгальтер забыла? — спрашивает она.
— Нет, не у меня.
— А, ну, значит, у окулиста.
----
tks 01 апреля 2018 | 23:43
Как интересно! Но ведь
вроде как у РФ в ОЗХО представитель есть, он что, не в курсе, что и как там, раз вопросы задаются? Куда он делся? Помнится, до этих вопросов интервью раздавал! Отлучили его там коллеги от цеха что ли? ))) но почкюему же тогда не слышно его воплей и визгов?
Или же это всё для внутреннего быдлопотребления делается? Мордорашкам на потеху?
jetsam 01 апреля 2018 | 23:53
tks: показуха.
типа "мы спросили в котором часу они сто двадцать лет назад пили чай. они нам не ответили. значит скрипаля отравили чехи или словаки. но при участии сша и при попустительстве UK"....
ostapbey 01 апреля 2018 | 23:43
Какой суд будет раньше?
По БОИНГУ?
Или по НОВИЧКУ?
.
P.S.(успеют ли провести оба суда до СЕДЬМОГО мая, дня запланированого под инаугурацию)
jetsam 01 апреля 2018 | 23:51
ostapbey: по боингу в гааге все готово. могут начинать через пару месяцев.
по "новичку" - следствие будет несколько лет (скорее всего) - по литвиненко они на 10 лет растянули.
agamasat 01 апреля 2018 | 23:53
«Москве» лучше закрыть свой поганый рот, ибо все её действия выходят за границы логики и человеческой нранаственноти уже восемнадцатый год.
alex006 02 апреля 2018 | 00:08
Наверное, Чикатило тоже хотел принять участие в расследовании своих действий.
jetsam 02 апреля 2018 | 00:17
alex006: он же принимал, насколько помню, он входил в днд и, частенько, ходил на "охоту на самого себя". во всяком случае, первое время после поимки так объясняли трудность его разоблачения - типа он всегда знал.