Z Архив новостей новости
5 25 6 978
23:03, 01 апреля 2018

Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа

Москву, в частности интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО» в связи с «делом Скрипалей». А также направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию  — оперативную, медицинскую или правовую.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

koshkaedu 01 апреля 2018 | 23:07

Волнуются те, кто набедокурил.

doorin 01 апреля 2018 | 23:11

Breaking news !!!
==============
Тереза Мэй сегодня четко заявила, что русские никогда
не получат результатов расследования по делу Скрипаля,
и не собирается отвечать ни на какие 13 вопросов,
т.к. принято решение присвоить этому делу
гриф " Совешенно секретно " и " Оглашению не подлежит"

\ Al Hayat, Великобритания \

navsegda 01 апреля 2018 | 23:11

doorin:
"Если вы не отзовётесь , мы напишем в Спортлото ! " В.Высоцкий

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:16

doorin: В Кремле на 1 апреля решили поиграть с Англией в "Что? Где? Когда?"...

seryj_wolk 01 апреля 2018 | 23:20

kottigr1: Еще не послали? Значит скоро пошлют. Волуются мидаки однако!

seryj_wolk 01 апреля 2018 | 23:23

seryj_wolk: волнуются

danko1 01 апреля 2018 | 23:38

seryj_wolk: А какой смысл сообщать результаты расследования путинской России?
Только с целью выдачи новых фальшивых версий от МО, Леонтьева и прочих лжецов для затягивания следствия.

grizzlybear 01 апреля 2018 | 23:39

doorin:
Похоже на истерику старушки Мэй. Весьма вероятно.

tks 01 апреля 2018 | 23:45

grizzlybear: Истеричные вопросы от мидаков со Смоленки, а истерика у старушки Мэй? Походе на то, что вы идиот. Весьма вероятно.

grizzlybear 02 апреля 2018 | 00:15

tks:
Вы - латентный поклонник старушки Мэй? Или ее "диафильмов" из 6 слайдов?

anatolr 01 апреля 2018 | 23:40

doorin: Дурень, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), твоя Рашка-говняшка (#цитата) уже "приплыла", пора клеить ласты, пронимать ислам и приказывать долго жить! :-))) А ты, в запале, этого не заметил! Правда смешно?

Анатолий - сосед Госдепа

ostapbey 01 апреля 2018 | 23:37

да здравствует БРИТАНСКИЙ суд!!!!! Самый гуманный суд в мире!!!

.
Вот что поможет в суде отравителям Скрипалей.
Даже.

mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 23:07


Видимо, получив из Великобритании один неприличный ответ на все свои предыдущие вопросы, кремлежулики решили спамить своими вопросами международные организации.
Это будет продолжаться до тех пор, пока их не начнут игнорировать, что произойдёт весьма скоро.

nikitin43 01 апреля 2018 | 23:14

mikhail_spb_: москва спросила - нацлидера послали , ))))

navsegda 01 апреля 2018 | 23:09

Если не ответят , Лавров и Захарова объявят голодовку , так и знайте

monik_7 01 апреля 2018 | 23:18

Невиноватые так не ерзают

sadda 01 апреля 2018 | 23:25

Почему залаял песик
И зачем лошадке хвостик?
Почему жужжит пчела
И куда спешит она?
Почему на небе звезды
И где учат строить гнезда?
Почему на море ветер
И откуда мы на свете?
Почему песок ничей
И куда течет ручей?

jetsam 01 апреля 2018 | 23:34

вся это возня с наводящими вопросами напоминает:
----
Женщина заглядывает в кабинет терапевта:
— Простите, доктор, это я не у вас бюстгальтер забыла? — спрашивает она.
— Нет, не у меня.
— А, ну, значит, у окулиста.
----

tks 01 апреля 2018 | 23:43

Как интересно! Но ведь
вроде как у РФ в ОЗХО представитель есть, он что, не в курсе, что и как там, раз вопросы задаются? Куда он делся? Помнится, до этих вопросов интервью раздавал! Отлучили его там коллеги от цеха что ли? ))) но почкюему же тогда не слышно его воплей и визгов?
Или же это всё для внутреннего быдлопотребления делается? Мордорашкам на потеху?

jetsam 01 апреля 2018 | 23:53

tks: показуха.
типа "мы спросили в котором часу они сто двадцать лет назад пили чай. они нам не ответили. значит скрипаля отравили чехи или словаки. но при участии сша и при попустительстве UK"....

ostapbey 01 апреля 2018 | 23:43

Какой суд будет раньше?
По БОИНГУ?
Или по НОВИЧКУ?
.
P.S.(успеют ли провести оба суда до СЕДЬМОГО мая, дня запланированого под инаугурацию)

jetsam 01 апреля 2018 | 23:51

ostapbey: по боингу в гааге все готово. могут начинать через пару месяцев.
по "новичку" - следствие будет несколько лет (скорее всего) - по литвиненко они на 10 лет растянули.

agamasat 01 апреля 2018 | 23:53

«Москве» лучше закрыть свой поганый рот, ибо все её действия выходят за границы логики и человеческой нранаственноти уже восемнадцатый год.

alex006 02 апреля 2018 | 00:08

Наверное, Чикатило тоже хотел принять участие в расследовании своих действий.

jetsam 02 апреля 2018 | 00:17

alex006: он же принимал, насколько помню, он входил в днд и, частенько, ходил на "охоту на самого себя". во всяком случае, первое время после поимки так объясняли трудность его разоблачения - типа он всегда знал.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6649 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 310 6 6507 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7840 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Москва интересуется, на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей» Нота с перечнем из 10 вопросов передана внешнеполитическому ведомству Франции…

5 172 6 22324
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 200 6 13216 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Новости

Литовские пограничники не пустили на территорию республики тягач с российскими номерами Он пытался через Белоруссию попасть в Германию с грузом использованного строительного радиоактивного материала…

5 77 6 5121
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 209 6 14018 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 75 6 6221 30.03
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21134 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8634 29.03
Новости

Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа Россию интересует, какую помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО, какие свидетельства предоставила британская сторона и какова была процедура отбора проб…

5 73 6 7768
Блоги

Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта…

5 100 6 11465 01.04
Kвидео, кемерово, аэропорты, события
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20169 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14466 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12148 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Новости

Жители Волоколамска начали автопробег на Москву В нем участвуют около сорока машин, в том числе, сопровождение ДПС…

5 38 6 5012

Популярное за неделю

Новости

Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации На кадрах видно, что огонь начал распространяться с левой стороны…

5 79 6 43623
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 132 6 209428 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 208 6 61935 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 121 6 645720 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 483 6 493391 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6846340
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3383261

Сегодня в эфире