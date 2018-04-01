Издание The Bell сообщило о сути семи эпизодов в уголовном деле миллиардера Зиявудина Магомедова и холдинга «Сумма»
Больше всего, по данным следствия, «Сумма» похитила при строительстве объектов энергетики для Федеральной сетевой компании, а также во время двух строек в Калининграде — стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво».
The Bell ссылается на два анонимных источника, знакомых с ходом следствия. К хищениям, по этим данным, относится три эпизода из семи.
Накануне суд арестовал на два месяца Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также Артура Максидова — главу входящей в холдинг «Сумма» строительной компании «Интекс». Их обвиняют в хищениях 2,5 млрд рублей.
Комментарии7
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kara 01 апреля 2018 | 23:07
у нас так принято- продажник сливается с базой клиентов, главред со своими источниками.
igorrrpadlowitchs 01 апреля 2018 | 23:36
kara: нельзя брать себе больше, а отдавать меньше тем, кто тебе даёт кормиться! Вова строго блюдёт воровские законы!
putinnavsegda 01 апреля 2018 | 23:10
А что... Песков?
askol2016 02 апреля 2018 | 00:18
putinnavsegda: А то же, что и Титов. Не слышно и не видно...
jamba 01 апреля 2018 | 23:21
Корыто уменьшилось в размерах, надо отобрать корм у соседнего "племени", вот и вся подоплека этой истории;))) Народ же, сидит на завалинках, жует пареную репу, икает, и вяло за всем этим наблюдает;)
lion64___3 01 апреля 2018 | 23:29
Хорошо бы до менделя-твиттера с дворковичем добрались. Этой шушере давно пора на зону.
tks 02 апреля 2018 | 00:11
По ходу дела, Сечен это уже не просто сечка, а прямо таки шрапнель какая-то!!