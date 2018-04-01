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23:01, 01 апреля 2018

Артем Любимов — участник движения против мусорного полигона «Ядрово» — объявил голодовку

Он был задержан и обвинен в неповиновении сотрудникам полиции.

Любимов находится сейчас в Истринском городском отделе полиции, где его оставили до суда, — об этом ОВД-Информ сообщил юрист Денис Кунаев, который представляет интересы активиста.

Любимова задержали, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. На заправке к нему подъехали трое машин, одна из которых — полицейская, две других были без опознавательных знаков. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину, в которой находился активист, после чего доставили его в  отдел полиции. В своем блоге Кунаев написал, что перед задержанием за Любимовым следили несколько дней.

Сегодня Любимов должен был выступать в Волоколамске на митинге против мусорного полигона. После митинга было задержано 10 его участников, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Комментарии

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kottigr1 01 апреля 2018 | 23:06

Людей сажают за то что российская власть гадит около их домов...

nikitin43 01 апреля 2018 | 23:18

kottigr1: на это силы у мусоров ещё хватает .

nelibermot17 01 апреля 2018 | 23:27

Почему все эти "участники движения" живут в Москве, члены секты Навального и с вооот таким какляцким флагом на всю аваторку в фейсбуке?

danko1 01 апреля 2018 | 23:41

Полиция выступает против народа, за его уничтожение и сохранение власти воров и бандитов.

oleg_andreevich 01 апреля 2018 | 23:45

nelibermot17: почему у самых тупых троллей на аватарке Ходорковский, Немцов или Новодворская?

nelibermot17 02 апреля 2018 | 00:21

oleg_andreevich: должен же кто-то разбавлять тучу укро-троллей с их 50 вариациями Путина? Так я не понял, чем московских хипстеров, столь сильно и искренне переживающих за полигон Волоколамска, так приглянулся флаг.... Украины? И главное, на что они таким обращом рассчитывают? (в плане поддержки)

protvik 01 апреля 2018 | 23:08

Это как раз в стеле мусоров: сначала травить газами, а потом морить голодом.

ivfn 01 апреля 2018 | 23:09

protvik:
//а потом морить голодом.//
И кто кого морит??7 Однако

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:17

protvik: У чекистов такие жуткие сильнодействующие газы, что потом отравленных приходится еще и голодом домаривать....причем по их же(отравленных) инициативе.

mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 23:11


Цирк!
Мусора охраняют мусорную мафию.

kvam 01 апреля 2018 | 23:19

mikhail_spb_: Нанеси непоправимый урон мусорной мафии - вываливай мусор на лестничной площадке.

popyas 02 апреля 2018 | 00:09

mikУ мусоров есть мусарята и мусорши, их корить надо слатко!hail_spb_:

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:13

Чувак, после Надюхи, голодовка, это банально!
Пообещай, например, ЖРАТЬ ДО СМЕРТИ!

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:14

sveklotron_7: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:19

kottigr1: Че, и ссылочку на стату дашь? Или как всегда?:))

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:21

sveklotron_7: 1,3 миллиона работающих россиян или всего 0,9% взрослого населения располагают доходами выше среднего
Это следует из отчета ВТБ, который оказался в распоряжении РБК.

olegleon 01 апреля 2018 | 23:26

kottigr1: "ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1%
ВТБ оценил число россиян с доходами выше 120–150 тыс. руб. в месяц в 1,3 млн человек, или 0,9% населения страны....Как пояснили РБК в компании, исследование проводилось методом случайного интервью. Были опрошены около 5 тыс. респондентов
Подробнее на РБК"

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:34

olegleon: Молодец ! Вот ведь можешь даже ты иногда и не врать ! Ты наверное сегодня что-то скушал ?

РФ работающие люди:
0,9% - имеют доходы выше 120 тыс.руб.
9,1% - имеют доходы более 60 тыс. руб., но не выше 120 тыс. руб.
36% - россиян имеют доход от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
42% сограждан - имеют доход до 20 000 руб.
12% россиян - являются работающими нищими и имеют доход менее 10 000 руб.

70% сограждан живут у черты бедности, являясь хронически бедными.
14% россиян являются нищими.
11% россиян имеют небольшие доходы, которых не хватает на полноценную жизнь.
4,5% россиян имеют нормальные доходы.
0.5% россиян имеют высокие доходы.

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:42

kottigr1:
То есть по твоей же собственной раскладке.
0,9% - имеют доходы выше 120 тыс.руб.
9,1% - имеют доходы более 60 тыс. руб., но не выше 120 тыс. руб.
36% - россиян имеют доход от 20 тыс. руб. до 60 тыс. руб.

36+9,1 + 0,9 = 10%
Как минимум 46% - уже точно никак не нищие.
А ты писал выше, что "95% - нищие".
То есть ты уже сп....зднул, но продолжаешь вяло бултыхаться в своем собственном дерьме...
Стоит ли разбирать его дальше или итак все понятно?)))

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:46

sveklotron_7: "Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль иди дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:57

kottigr1: При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными.

80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ

Кто пи...дит, - ты или ВЦИОМ?
Ответ очевиден))

kottigr1 02 апреля 2018 | 00:10

sveklotron_7: Вот видишь.. Ты уже начал демонстрировать скудные зачатки своего интеллекта..
ВЦИОМ считает нищими 80% россиян.
А теперь сравним россиян, хотя бы с жителями Прибалтики.
Средняя брутто-зарплата в Латвии в частном секторе составила 915 евро, в общественном — 954 евро.
Так что ты там рассказывал про "богатых" россиян ?

olegleon 01 апреля 2018 | 23:43

kottigr1: "При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными"(01 апреля 2018 | 23:14)
"0,9% - имеют доходы выше 120 тыс.руб.
9,1% - имеют доходы более 60 тыс. руб., но не выше 120 тыс. руб. "(01 апреля 2018 | 23:34)
а теперь скажи где ты соврал. где 95% или где 90%? ))))

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:50

olegleon: Вы точно не идиот ? А кто Вам сказал, что для Москвы или Сибири с Крайним Севером доходы более 60 тыс. руб., но не выше 120 тыс. руб.являются офигенно большими деньгами !?

olegleon 01 апреля 2018 | 23:54

kottigr1: тебе написали "ВТБ оценил долю состоятельных россиян". и ты туп, если считаешь всех остальных нищими.

kottigr1 02 апреля 2018 | 00:04

olegleon: тебе написали "ВТБ оценил долю состоятельных россиян"
--------------------------------------------------------------------------
Одновременно ВТБ выяснил и долю "НЕ состоятельных россиян".. У тебя, что бы это понять извилин не хватило ?

olegleon 01 апреля 2018 | 23:29

kottigr1: как же недоело тебя на банальном вранье в очередной раз ловить

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:37

olegleon: Странно.. Но в итоге всегда оказывается, что лжешь только ты сам... Тебе лгать не надоело ?

olegleon 01 апреля 2018 | 23:48

kottigr1: дебилушка, если ты не понял, то ты написал тоже самое, что жители США с доходом менее 85-90 тысяч долларов в год являются или нищими, или бедными.

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:53

olegleon: Ты даун.. !!!?

olegleon 01 апреля 2018 | 23:23

sveklotron_7: да он врёт постоянно. сам придумает и выдаёт это как доказатеьство

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:22

kottigr1: Только за первые полгода 2017-го за границей отдохнуло 17 миллионов россиян. Это наверное все из 95% нищих.... ага))) Сри дальше.

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:26

sveklotron_7: Только за первые полгода 2017-го за границей отдохнуло 17 миллионов россиян.
---------------------------------------------------------------------------
Это Шувалов своих собачек проведать съездил 17 миллионов ..
А вот 85% россиян даже загранпаспорта не имеют, если верить Паспортно-визовой службе МВД России...

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:36

kottigr1: Опять ....здишь кастрюлькин. Заграны есть у 30% россиян (каждый пятый!).

При этом надо отметить, что для посещения таких стран как Беларусь, Казахстан и Абхазия вообще достаточно общегражданского.

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:42

sveklotron_7: " Сейчас в 2017 году, в России около 30 млн человек имеют загранпаспорт. Путешествуют за рубеж только 10% населения, а ездят за границу несколько раз в год и того меньше — около 2% россиян." - Вячеслав Поставнин.
"Большая часть россиян никогда не отдыхала за границей и не выезжала за пределы России. Такие данные получили специалисты «Левада-Центра» в ходе опроса, который был проведён в 45 регионах страны.
Согласно результатам исследования, более двух третей россиян — 70% - никогда не бывали за пределами бывшего СССР, а загранпаспорт есть всего у 17% граждан России. 80 процентов россиян не имеют загранпаспорта и никогда не бывали за границей."

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:54

kottigr1: Дебилоид. Тебе статистику дали, что за первый 6 месяцев 2017-го за границей отдохнуло 17 миллионов россиян (это уж явно больше 10%), а ты продолжаешь выдавать блевотину с Блевады, клоун)))
Но даже если взять твою же статистику, то и она никакс твоим высерами выше не бьется. Так как ты писал, что "95% россиян - нищие".
Нищета и заграничный отдых как-то мало коррелируют. Не находишь?

kottigr1 02 апреля 2018 | 00:18

sveklotron_7: Для путинистов-дибилойдов «Левада-Центр» специально посчитал, что:
"Большая часть россиян никогда не отдыхала за границей и не выезжала за пределы России. Такие данные получили специалисты «Левада-Центра» в ходе опроса, который был проведён в 45 регионах страны.
Согласно результатам исследования, более двух третей россиян — 70% - никогда не бывали за пределами бывшего СССР, а загранпаспорт есть всего у 17% граждан России. 80 процентов россиян не имеют загранпаспорта и никогда не бывали за границей."
А если для умственно-неполноценных путинистов сложно осмыслить, что некоторые могут съездить за границу по несколько раз в год, то это как раз показывает, что ты дальше своего Мухосранска никуда не выезжал..

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:27

kottigr1: А еще за жуДкий 2017-й год нищие россияне купили почти 1,6 млн новых (только новых!) машин, что на 12% больше, чем в 2016!
Падение продолжается!(с) долбоеб - кottigr1

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:32

sveklotron_7: за жуДкий 2017-й год нищие россияне купили почти 1,6 млн новых (только новых!) машин
---------------------------------------------------------------------------------
А куда же россиянам деваться ? Только покупать "тазики" Авто ВАЗА...
А если серьёзно..
Согласно данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в России находится на уровне некоторых африканских стран и составляет 12,5 года. Причем возраст отечественного легкового автомобиля (включая марки СНГ) в среднем составляет 16 лет, а иномарки — 9,9 года.

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:50

kottigr1: А куда же россиянам деваться ? Только покупать "тазики" Авто ВАЗА...

Все бы ничего , мудилко, но из 1,6 млн. новых тачек купленных россиянами в 2017-м году - 1,14 млн. - иномарки.
Средний возраст?
А какой к примеру средний возраст легковушек в США?
11,4 года!
Как же, так, чувачок!?? Это же передовая страна мира, а "средний возраст легковых автомобилей на уровне некоторых африканских стран"(с)!

kottigr1 02 апреля 2018 | 00:01

sveklotron_7: Мудилко - это твоя фамилия, судя по твоему скудному интеллекту ?
Машины в РФ купило аж каждый ДЕВЯНОСТО ПЕРВЫЙ человек.. Чуть больше ОДНОГО процента граждан.
Это и есть нищета...

sveklotron_7 02 апреля 2018 | 00:07

kottigr1: Нет, кастрюля, "мудилко" - это твой диагноз и нищета твоего интеллекта.
У 90 остальных УЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ МАШИНА, дблдь!(с)))))

kottigr1 02 апреля 2018 | 00:12

sveklotron_7: Уже устал смеяться над путинистами-идиотами.. ))))
Не может У 90 остальных БЫТЬ НОВАЯ МАШИНА.. Глазенки подыми..
"Согласно данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в России находится на уровне некоторых африканских стран и составляет 12,5 года. Причем возраст отечественного легкового автомобиля (включая марки СНГ) в среднем составляет 16 лет, а иномарки — 9,9 года."

ivfn 01 апреля 2018 | 23:20

sveklotron_7: Так Волков в Новосибирске голодал . С пиццей и пивом.
Кстати
Полиция Калифорнии принесла извинения студенту, который был задержан пять дней назад и о котором забыли полицейские, сообщает «Би-би-си».

В результате Дэниэл Чонг просидел в камере без еды и воды все пять дней. Чонг признался, что ему пришлось пить собственную мочу, чтобы выжить. Задержанный похудел на 7 кг, а на третий день заточения, по его заявлениям, у него начались галлюцинации.

«Они (полицейские — «Газета.Ru») не вернулись, игнорировали все мои крики, я до сих пор не знаю, что произошло. Я не понимаю, как они могли забыть обо мне», — сказал Чонг.

Как заявил адвокат потерпевшего, Чонг был задержан в ходе антинаркотического рейда и был помещен в камеру без предъявления обвинений.

kottigr1 01 апреля 2018 | 23:23

ivfn: «Они (полицейские — «Газета.Ru») не вернулись, игнорировали все мои крики, я до сих пор не знаю, что произошло. Я не понимаю, как они могли забыть обо мне», — сказал Чонг.
-----------------------------------------------------------------------
Эта байка ещё с 2012 года по сети гуляет... Некоторые дебилы даже в неё верят.

sveklotron_7 01 апреля 2018 | 23:30

ivfn: Это путенские хакеры взломали базу данных пенитенциарной системы США, что привело к данным
прискорбным, но ограниченным инцидентам.

shotabich Дмитрий Зотиков 01 апреля 2018 | 23:20

- Дышите. Не дышите. Снова дышите. Опять не дышите.
- Это прием у врача-терапевта?
- Нет. Это жители Волоколамска.

agamasat 01 апреля 2018 | 23:38

типа, пошел на смерть? «Дальнвосточные партизаны» тоже на нее пошли, но уничтожили при том нескоко сук...

ringmenn 01 апреля 2018 | 23:57

Надо собрать митинг перед отделом и потребовать выпустить!! Эти суки совсем обнаглели!! Легавые шестерки, пайки отрабатывают. Думают им это забудется. Тоже ведь, соседи есть, знакомые. Ответить придется все равно!!

estate_photo 02 апреля 2018 | 00:04

Не очень то умно провоцировать перерастание гражданского протеста в политический. Конечно, надеются, как привыкли, запугать беззаконными посадками, но рано или поздно это не сработает.

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