Картина Бориса Хлебникова «Аритмия» удостоена кинопремии «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм»
«Аритмия» была также отмечена в категориях «Лучший режиссер» и «Лучшая сценарная работа». Кроме того, (Ирина Горбачева и Александр Яценко получили Нику за главные женскую и мужскую роли.
Почетный приз кинопремии «Ника» – награда за «Честь и достоинство был вручен народному артисту СССР Владимиру Этушу.
Награду ему вручил худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас.
Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году. Ее победители определяются тайным голосованием членов Академии кинематографических искусств
Комментарии4
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mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 23:03
А разве нацпремию не заслужил ни один фильм про нацдилера?
"Миропорядок" и ещё какой-то четырёхсерийный?
nanaryfive 01 апреля 2018 | 23:23
mikhail_spb_: Про тебя прокладка СКОРО фильм снимут, как ведёшь нацлидера в гаагу.
gordy 01 апреля 2018 | 23:59
Не ВАн Гог, понятно?
jamba 01 апреля 2018 | 23:24
Важно, что у нас, премий этих много и разных) Не то, что у янки, один Оскар. "Золотой глобус" не в счет, его только критики вручают)