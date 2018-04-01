«Аритмия» была также отмечена в категориях «Лучший режиссер» и «Лучшая сценарная работа». Кроме того, (Ирина Горбачева и Александр Яценко получили Нику за главные женскую и мужскую роли.

Почетный приз кинопремии «Ника» – награда за «Честь и достоинство был вручен народному артисту СССР Владимиру Этушу.

Награду ему вручил худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас.

Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году. Ее победители определяются тайным голосованием членов Академии кинематографических искусств