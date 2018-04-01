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23:00, 01 апреля 2018

Картина Бориса Хлебникова «Аритмия» удостоена кинопремии «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм»

«Аритмия» была также отмечена в  категориях «Лучший режиссер» и «Лучшая сценарная работа». Кроме того, (Ирина Горбачева и  Александр Яценко получили Нику за главные женскую и мужскую роли.
Почетный приз кинопремии «Ника» – награда за «Честь и достоинство был вручен народному артисту СССР Владимиру Этушу.

Награду ему вручил худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас.

Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году. Ее победители определяются тайным голосованием членов Академии кинематографических искусств

Комментарии

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mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 23:03


А разве нацпремию не заслужил ни один фильм про нацдилера?
"Миропорядок" и ещё какой-то четырёхсерийный?

nanaryfive 01 апреля 2018 | 23:23

mikhail_spb_: Про тебя прокладка СКОРО фильм снимут, как ведёшь нацлидера в гаагу.

gordy 01 апреля 2018 | 23:59

Не ВАн Гог, понятно?

jamba 01 апреля 2018 | 23:24

Важно, что у нас, премий этих много и разных) Не то, что у янки, один Оскар. "Золотой глобус" не в счет, его только критики вручают)

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