Хлебников, снявший фильм «Аритмия», получил старейшую национальную кинопремию «Ника» за лучшую режиссерскую работу

Этот фильм отмечен также за лучший сценарий.

В номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» победили Александр Яценко и Ирина Горбачева, сыгравшие в «Аритмии».

Церемония награждения лауреатов премии «Ника» началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове.

Михаил Ефремов, выступая на открытии, сказал о режиссере Кирилле Серебренникове, который находится под домашним арестом. «В российском кино Серебренников есть, хоть он сидит, но он же выйдет, правда?» Зал откликнулся на эту фразу аплодисментами.