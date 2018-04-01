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22:05, 01 апреля 2018

Хлебников, снявший фильм «Аритмия», получил старейшую национальную кинопремию «Ника» за лучшую режиссерскую работу

Этот фильм отмечен также за лучший сценарий.
В номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» победили Александр Яценко и Ирина Горбачева, сыгравшие в «Аритмии».
Церемония награждения лауреатов премии «Ника» началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове.
Михаил Ефремов, выступая на открытии, сказал о режиссере Кирилле Серебренникове, который находится под домашним арестом. «В российском кино Серебренников есть, хоть он сидит, но он же выйдет, правда?» Зал откликнулся на эту фразу аплодисментами.

Комментарии

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zemljanka 01 апреля 2018 | 22:19

Беспросветные фильмы. И актеры хорошие. И режисеры хорошие. А жизнь показана беспросветная. И ужас Кемерова стойкий. Шпаликова - посмотрю, надеюсь, будет палитра светлее...

patrik04 01 апреля 2018 | 22:21

Михаил Ефремов сказал о режиссере Кирилле Серебренникове, - «В российском кино Серебренников есть, хоть он сидит, но он же выйдет, правда?» Зал откликнулся на эту фразу аплодисментами...

Выйдет конечно, лет через 10-15, но Мишка Ефремов продолжит бухать как свинья, то он не дождётся Кирилла Семёновича.

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