Представитель МЧС: Сигнализация в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово сработала некорректно
Об этом сообщил директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев.
По словам Рината Еникеева, сигнализация была переведена в ручной режим, включить противопожарную систему должен был охранник
Комментарии10
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ostapbey 01 апреля 2018 | 22:12
А электроны спутали анод с катодом..
Та что и охранник не виноват!!
Вот так!!
begly_ 01 апреля 2018 | 22:15
Запоздалая эрекция представителя МЧС. Что теперь толку, даже если и дождемся семяизвержения этого перца..
popov_m 01 апреля 2018 | 22:21
"Не виноватая я, он сам отключил!"
don_ballon 01 апреля 2018 | 22:28
Оба-на! Вот это новоязец! Знацца, ежели у кого говно из унитаза потечёт в промышленных количествах, то это не авария с катастрофой, а некорректно сработала канализация! О, чиновники России, о, самые большие европейцы в стане лицом, но с жирными азиатскими жопами, "некорректно"! То есть, неправильно! То есть, не сработала нифуя! Гвозди бы делать из этих людей...
jetsam 01 апреля 2018 | 22:30
@сработала некорректно@
фраза типа "она была чуть-чуть беременна..."
palmcoast___ 01 апреля 2018 | 22:33
jetsam:
Не так., она с ним была, но не забеременела., предохранялась.
jetsam 01 апреля 2018 | 22:41
palmcoast___: в последнее время, кажется, что если бы терезы мей не было - ее пришлось бы выдумать, иначе войска нато пришли бы и установили нормальную сигнализацию, нормальную кнопку, нормальную водку... и проснувшись по-утру, без сивушного похмелья, чернь набила бы морду царю, у которого висит корона на ушах...
alo0000 01 апреля 2018 | 22:39
Это заявление он из КПЗ сделал?
andy66 01 апреля 2018 | 22:40
вместо караул кричала ура??
когда начальники начинают говорить - хочется чтобы они помолчали
grishakras 01 апреля 2018 | 22:42
Ручной или другой ,- погибли люди . Задохнулись маленькие дети. Кто эта сука, которая привела к этому?