Z Архив новостей новости
5 11 6 4336
22:03, 01 апреля 2018

Колесников: Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области была оформлена максимально удобно

Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области была оформлена максимально удобно как для Владимира Путина, так и для самого Тулеева. Такое мнение в эфире РБК высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

После отставки, как считает Андрей колесников, Аман Тулеев не будет иметь значительного влияния в политике, однако и привлечение к уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» ему вряд ли грозит

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ura_123 01 апреля 2018 | 22:16

Интересно,почему в люто ненавидивмом ватноидами пендостане губернаторов не назначает президент,а сменяемость власти всех уровней происходит посредством выборов?

pit_heap 01 апреля 2018 | 22:37

ura_123: в американской политике от личности ничего не зависит, только две партии и их кандидаты выполняющие программу.
Сменяемость властей там тоже под вопросом. Семьи Бушей и Клинтонов были в высших кругах власти более четверти века.

salut__521 01 апреля 2018 | 22:19

Не удивлюсь, если этот коммуняка ещё и охрану, ибо редкий родственник погибших детишек не захочет выпустить коммунистические кишки этой мрази...

salut__521 01 апреля 2018 | 22:22

...охрану получит, канешна.

johio 01 апреля 2018 | 22:29

salut__521: Да будет тебе приставать к хорошему человеку. Он больной, спина у него больная совсем. Да и не он же лично этот несчастный центр поджег. К начальству относись с уважением.

sokal123 01 апреля 2018 | 22:22

salut__521: Не будут судить эту мразь -отвертелся ,гаденыш.

don_ballon 01 апреля 2018 | 22:21

Я бы расплакался от умиления ("максимально комфортно" дать пинка-новое искусство?), да только ежели для каждой заржавевшей отставки людей в ТЦ жечь... Помельче повода нельзя придумать?

vladimirbelarus 01 апреля 2018 | 22:46

don_ballon: Невзоров: искусство дать пинка!

jetsam 01 апреля 2018 | 22:28

#была оформлена максимально удобно#
так и слышится "мы убивали его мягко и нежно..."

alo0000 01 апреля 2018 | 22:37

Не знаю, кому УДОБНО... "А Вы, друзья, как ни садитесь, все.... не годитесь!"

koshkaedu 01 апреля 2018 | 22:41

Не так скажите: Путин не вечен.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 6614 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 310 6 6442 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 330 6 7798 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

Москва интересуется, на каком основании Франция привлечена к техсотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей» Нота с перечнем из 10 вопросов передана внешнеполитическому ведомству Франции…

5 172 6 21941
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 198 6 13143 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 209 6 13901 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 71 6 6180 30.03
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 220 6 21124 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8626 29.03
Новости

Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа Россию интересует, какую помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО, какие свидетельства предоставила британская сторона и какова была процедура отбора проб…

5 50 6 5386
Блоги

Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта…

5 98 6 10813 10:17
Kвидео, кемерово, аэропорты, события
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 167 6 20157 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 118 6 14460 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12143 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Голосование
5 74 6 9913 28.03
Новости

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области Он обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию

5 41 6 5635

Популярное за неделю

Новости

Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации На кадрах видно, что огонь начал распространяться с левой стороны…

5 76 6 42913
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 132 6 208339 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 205 6 61590 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 121 6 645189 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 483 6 493249 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6845796
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3383056

Сегодня в эфире