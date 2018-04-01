Колесников: Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области была оформлена максимально удобно
Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области была оформлена максимально удобно как для Владимира Путина, так и для самого Тулеева. Такое мнение в эфире РБК высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
После отставки, как считает Андрей колесников, Аман Тулеев не будет иметь значительного влияния в политике, однако и привлечение к уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» ему вряд ли грозит
Комментарии11
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ura_123 01 апреля 2018 | 22:16
Интересно,почему в люто ненавидивмом ватноидами пендостане губернаторов не назначает президент,а сменяемость власти всех уровней происходит посредством выборов?
pit_heap 01 апреля 2018 | 22:37
ura_123: в американской политике от личности ничего не зависит, только две партии и их кандидаты выполняющие программу.
Сменяемость властей там тоже под вопросом. Семьи Бушей и Клинтонов были в высших кругах власти более четверти века.
salut__521 01 апреля 2018 | 22:19
Не удивлюсь, если этот коммуняка ещё и охрану, ибо редкий родственник погибших детишек не захочет выпустить коммунистические кишки этой мрази...
salut__521 01 апреля 2018 | 22:22
...охрану получит, канешна.
johio 01 апреля 2018 | 22:29
salut__521: Да будет тебе приставать к хорошему человеку. Он больной, спина у него больная совсем. Да и не он же лично этот несчастный центр поджег. К начальству относись с уважением.
sokal123 01 апреля 2018 | 22:22
salut__521: Не будут судить эту мразь -отвертелся ,гаденыш.
don_ballon 01 апреля 2018 | 22:21
Я бы расплакался от умиления ("максимально комфортно" дать пинка-новое искусство?), да только ежели для каждой заржавевшей отставки людей в ТЦ жечь... Помельче повода нельзя придумать?
vladimirbelarus 01 апреля 2018 | 22:46
don_ballon: Невзоров: искусство дать пинка!
jetsam 01 апреля 2018 | 22:28
#была оформлена максимально удобно#
так и слышится "мы убивали его мягко и нежно..."
alo0000 01 апреля 2018 | 22:37
Не знаю, кому УДОБНО... "А Вы, друзья, как ни садитесь, все.... не годитесь!"
koshkaedu 01 апреля 2018 | 22:41
Не так скажите: Путин не вечен.