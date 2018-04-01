Колесников: Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области была оформлена максимально удобно

Отставка Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области была оформлена максимально удобно как для Владимира Путина, так и для самого Тулеева. Такое мнение в эфире РБК высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

После отставки, как считает Андрей колесников, Аман Тулеев не будет иметь значительного влияния в политике, однако и привлечение к уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» ему вряд ли грозит