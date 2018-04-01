Митинг против реновации и других разрушительных проектов столичного правительства прошел в Басманном районе Москвы

Митинг против реновации и других разрушительных, с точки зрения жителей, проектов столичного правительства прошел сегодня в Басманном районе Москвы. Об этом «Эху» рассказал председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Митинг прошел спокойно, на нем присутствовало около двухсот человек.