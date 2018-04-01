Митинг против реновации и других разрушительных проектов столичного правительства прошел в Басманном районе Москвы
Митинг против реновации и других разрушительных, с точки зрения жителей, проектов столичного правительства прошел сегодня в Басманном районе Москвы. Об этом «Эху» рассказал председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин.
Митинг прошел спокойно, на нем присутствовало около двухсот человек.
Комментарии5
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j_partizan 01 апреля 2018 | 22:11
Жаль, что митинг провалился.
patrik04 01 апреля 2018 | 22:14
Об этом «Эху» рассказал председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин...
Чем зарабатывает на жизнь толстожопый Серёга Митрохин?
gvs 01 апреля 2018 | 22:14
Одноименный суд насторожился )))
chapter_2 01 апреля 2018 | 22:24
Реновация Москвы - дискриминация регионов России.
fantforbarbi 01 апреля 2018 | 22:38
Какая нафиг реновация ... Спасать надо Подмосковье,людей надо там переселять в другие места. Там экологическая катастрофа ,и чтобы с ней справиться понадобятся годы , а с российской вороватостью и безалаберностью и десятки лет. А дети травятся там !