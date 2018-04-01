От 4 до 6 тысяч человек вышли сегодня на митиг в Волоколамске против свалки «Ядрово»...

Они потребовали отправить в отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Андрея Вихарева — и.о. главы Волоколамского района, ввести в городе режим ЧС, прямые местные выборы, а также освободить одного из организаторов акции Артема Любимова, который был задержан за несколько часов до начала митинга.

На акции выступил мэр города Петр Лазарев.

После митинга было задержано 10 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Участников акции доставили в отделение полиции, о причинах задержания им ничего не сообщили. – передает ОВД-Инфо.