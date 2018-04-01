От 4 до 6 тысяч человек вышли сегодня на митиг в Волоколамске против свалки «Ядрово»
Они потребовали отправить в отставку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Андрея Вихарева — и.о. главы Волоколамского района, ввести в городе режим ЧС, прямые местные выборы, а также освободить одного из организаторов акции Артема Любимова, который был задержан за несколько часов до начала митинга.
На акции выступил мэр города Петр Лазарев.
После митинга было задержано 10 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Участников акции доставили в отделение полиции, о причинах задержания им ничего не сообщили. – передает ОВД-Инфо.
Комментарии13
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zztop1960 01 апреля 2018 | 22:05
Портянки , ваша судьба https://www.youtube.com/watch?v=EuL7MLiAMRo
patrik04 01 апреля 2018 | 22:12
От 4 до 6 тысяч человек вышли сегодня на митиг в Волоколамске против свалки «Ядрово»...
Если сейчас власть уступит волоколамчанам и закроет полигон "Ядрово", то завтра выступят все жители Подмосковья и Москва потонет в дерьме "шендеровичей".
snaker 01 апреля 2018 | 22:26
patrik04: Ну ты то в курсе, что сам не потонешь. Дерьмо оно не тонет. Только непонятно причем здесь шендеровичи.
patrik04 01 апреля 2018 | 22:37
snaker:
Это ты на аватаре? Ты педераст?
jetsam 01 апреля 2018 | 22:07
#ввести в городе режим ЧС, прямые местные выборы, а также освободить одного из организаторов...#
еще почта, телеграф, телефон... так и до царя доберутся, того и гляди...
pit_heap 01 апреля 2018 | 22:11
jetsam: Жители Волоколамска этого не требуют.Их интересует только полигон отходов.А политические требования им приписывают подъехавшие провокаторы
pavelmistery 01 апреля 2018 | 22:34
pit_heap: Вы россиян дебилами считаете? Типа сами они не догадаются, кто виноват в этом?
jetsam 01 апреля 2018 | 22:35
pit_heap: конечно. конечно. кто бы сомневался. и трупы были несвежие.
varangian2011 01 апреля 2018 | 22:07
Воробьева можно не увольнять, а просто поселить вместе с его правительством прямо на этой свалке в железных вагончиках. И пусть оттуда руководит её дегозацией.
mikhail_spb_ 01 апреля 2018 | 22:17
Несомненно, губер Воробьёв и и.о. главы Волоколамского р-на Вихарев прислушались к требованиям народонаселения.
Они уже написали рапорта об отставке и как только нацлидер завтра проснётся (около полудня), отдадут ему.
В общем, к вечеру он назначит других начальничков, на этот раз хороших.
sokal123 01 апреля 2018 | 22:20
mikhail_spb_: Да нет -они приказали населению носить противогазы и радоваться .А мрази в отставку не подают. Пахан недоволен будет.
ufaryudom 01 апреля 2018 | 22:21
Царь Путин хороший, боярин Воробьёв плохой. Ватоголовые пронюхали 18 лет и будут нюхать дальше.
alo0000 01 апреля 2018 | 22:41
Шесть тысяч "злобных дебилов?"