В России появится аналитический совет, который будет проверять на нравственность детские игрушки
А также книги, видеоигры и фильмы. С такой инициативой выступила член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Элина Жгутова, сообщает RT. По ее словам, необходимость создания такого совета назрело давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Продукция должна нравственно и морально формировать личность и не пропагандировать жестокость, добавила Жгутова.
Комментарии16
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honduras_on_kolima 01 апреля 2018 | 21:05
// В России появится аналитический совет, который будет проверять на нравственность детские игрушки //
Вот удоды - может, лучше их на токсичность и горючесть проверить?
valentnew 01 апреля 2018 | 21:08
Хороший комментарий по этому поводу поместил shlevet:
Помню нам с женой для ребенка друзья подарили детскую книжку.
Переведенная книга из США про зомби, вампиров, скелетов и прочую нечисть.
Яркая с картинками.
Мы с женой недоумевали, зачем такой подарок.
Сначала решили отложить книгу и когда ребенок подрастет и научится сам читать, тогда и дадим её.
Потом я посмотрел и на обороте увидел возрастной ценз и не поверил своим глазам.
Там было написано: "Детям до 3 лет".
Выходит друзья не ошиблись с книгой по возрасту.
Решили с женой её выбросить
don_ballon 01 апреля 2018 | 21:20
valentnew: Знаете, может, вы и правы. я ведь не видел эту книжку, но вы совершаете ошибку, подспудно пытаясь воспитать детей по своему образу и подобию. Как знать, какая книжка сделает из ребёнка заядлого книгочея?
evgolius7 01 апреля 2018 | 21:30
Во так мы и замочим Запад !!!!!!
А чем ещё?
metlag 01 апреля 2018 | 21:32
valentnew: shlevet соврет и недорого возьмет, вы тоже.
Но то что он решил выкинуть книжку вместе с женой, может, и правильно.
Жена у него никудышная, поверьте.
us101 01 апреля 2018 | 21:37
valentnew: Это про его больных друзей, которые вместо книжки из США про олененка Бемби или Синдерелу, подарили кножку про зомби?
Ну во первых он врет про преписание детям до 3 лет. США, в отличии от падшей России, не идет на компромисс морали в отношении детей. За такую книжку издатель получил-бы большеой срок. А о вторых, эти посты и ваши перепосты и есть цель аналитического контроля нравственности в воспитании таких врунов.
kaputvsemu 01 апреля 2018 | 21:30
Ну фсё. Теперь будут отрывать у кенов писюны...
mosun 01 апреля 2018 | 21:06
1 апреля!!!
don_ballon 01 апреля 2018 | 21:16
mosun: В России все дни в году 1 апреля... Только розыгрыши злые...
tks 01 апреля 2018 | 21:13
Надо идти дальше: наделить этот совет правом сертификации всего детского )))
chapter_2 01 апреля 2018 | 21:24
Членами аналитического совета, который будет проверять на нравственность детские игрушки, будут проверенные АП и ЕР люди. Терминаторы не пройдут!
kraft 01 апреля 2018 | 21:25
И пусть его возглавит Аман Тулеев.
Будет дедушке чем занятся.
vladkotov 01 апреля 2018 | 21:28
Это первоапрельская шутка?
sparky 01 апреля 2018 | 21:34
Почем за пропуск игрушек в "нравственность" будут брать с продавцов и производителей?
woodworld 01 апреля 2018 | 21:35
/проверять на нравственность детские игрушки/
а взрослые? АНАЛитический же совет...
orwellianoptimist 01 апреля 2018 | 21:39
Игрушки будут проверять, а депутатов ГосДумы - нет!