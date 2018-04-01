// В России появится аналитический совет, который будет проверять на нравственность детские игрушки //

А также книги, видеоигры и фильмы. С такой инициативой выступила член комиссии Общественной палаты по поддержке семьи Элина Жгутова, сообщает RT. По ее словам, необходимость создания такого совета назрело давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Продукция должна нравственно и морально формировать личность и не пропагандировать жестокость, добавила Жгутова.