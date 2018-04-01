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21:02, 01 апреля 2018

Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией

У четырех российский авиакомпаний отзываются разрешения на полеты. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний. По его словам разрешения на полеты в  Душанбе и Худжанд отозваны у «Уральских
авиалиний», «Ютэйр», «Сибири», «Северного ветра». Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами.

Комментарии

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aorswen 01 апреля 2018 | 21:05

бугага уже и равшаны ноги об орков вытерли ))

aorswen 01 апреля 2018 | 21:11

aorswen:

это ж надо было всех так заипать..

zztop1960 01 апреля 2018 | 21:39

aorswen: Государственная пограничная охрана Латвии (ГПО) сегодня , 28 марта ,выдворила из страны руководителя представительства российской авиакомпании "Аэрофлот" в Латвии Сергея Сокольникова, который включен в список лиц, пребывание которых в стране нежелательно.

ginbin_ 01 апреля 2018 | 21:05

Даже таджики не хотят дружить с нацлидером.

aorswen 01 апреля 2018 | 21:17

ginbin_:

обиделись, что нацдилер кокс стал из Аргентины возить

bozk 01 апреля 2018 | 21:05

Что за русофобство ?! Почему молчит Захарова?!

olenenok_zed 01 апреля 2018 | 21:07

а причина?

glebbalbesov 01 апреля 2018 | 21:08

Бабки не поделят.....

lion64___3 01 апреля 2018 | 21:24

Это хорошо. Ещё бы душманы запретили ж/д сообщение. А заодно хорошо бы вернуть на родину те толпы насвайных душманов, что проникли на русскую землю.

jetsam 01 апреля 2018 | 21:27

отвертка.
---
они не пустили нашу авиа "уральские пельмени".
мы не пустили их.
---
а ведь мы простили им долги в ярдах.... вот она любовь!

begly_ 01 апреля 2018 | 21:34

Таджики боятся в бак российского самолета пистолет сунуть., а то что нибудь оттуда подхватишь.

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