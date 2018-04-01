Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией

У четырех российский авиакомпаний отзываются разрешения на полеты. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний. По его словам разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд отозваны у «Уральских

авиалиний», «Ютэйр», «Сибири», «Северного ветра». Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами.