Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией
У четырех российский авиакомпаний отзываются разрешения на полеты. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний. По его словам разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд отозваны у «Уральских
авиалиний», «Ютэйр», «Сибири», «Северного ветра». Всего эта мера коснется 11 маршрутов между странами.
Комментарии11
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aorswen 01 апреля 2018 | 21:05
бугага уже и равшаны ноги об орков вытерли ))
aorswen 01 апреля 2018 | 21:11
aorswen:
это ж надо было всех так заипать..
zztop1960 01 апреля 2018 | 21:39
aorswen: Государственная пограничная охрана Латвии (ГПО) сегодня , 28 марта ,выдворила из страны руководителя представительства российской авиакомпании "Аэрофлот" в Латвии Сергея Сокольникова, который включен в список лиц, пребывание которых в стране нежелательно.
ginbin_ 01 апреля 2018 | 21:05
Даже таджики не хотят дружить с нацлидером.
aorswen 01 апреля 2018 | 21:17
ginbin_:
обиделись, что нацдилер кокс стал из Аргентины возить
bozk 01 апреля 2018 | 21:05
Что за русофобство ?! Почему молчит Захарова?!
olenenok_zed 01 апреля 2018 | 21:07
а причина?
glebbalbesov 01 апреля 2018 | 21:08
Бабки не поделят.....
lion64___3 01 апреля 2018 | 21:24
Это хорошо. Ещё бы душманы запретили ж/д сообщение. А заодно хорошо бы вернуть на родину те толпы насвайных душманов, что проникли на русскую землю.
jetsam 01 апреля 2018 | 21:27
отвертка.
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они не пустили нашу авиа "уральские пельмени".
мы не пустили их.
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а ведь мы простили им долги в ярдах.... вот она любовь!
begly_ 01 апреля 2018 | 21:34
Таджики боятся в бак российского самолета пистолет сунуть., а то что нибудь оттуда подхватишь.