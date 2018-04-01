Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа...

Россию интересует, какую помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО, какие свидетельства предоставила британская сторона и какова была процедура отбора проб. Кроме того в списке есть вопросы о том, что конкретно хочет подтвердить Лондон: факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации.

Дело об отравлении Скрипалей в запросе МИДа названо «сфабрикованным против России».