Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа
Россию интересует, какую помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО, какие свидетельства предоставила британская сторона и какова была процедура отбора проб. Кроме того в списке есть вопросы о том, что конкретно хочет подтвердить Лондон: факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации.
Дело об отравлении Скрипалей в запросе МИДа названо «сфабрикованным против России».
Комментарии34
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dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 21:04
Вопрос только один и тот риторический: кому выгодна эта провокация со Скрипалем?
Ответ очевиден: США и НАТО...
tks 01 апреля 2018 | 21:11
dobro_vam_v_dom: Часто по самой постановке вопросов уже можно сделать выводы о виновности.
Почему? А потому, что
вопросы касаются выяснения корпуса доказательств и формирования доказательственной базы, а не самого события преступления.
vezdehod 01 апреля 2018 | 21:20
Пусть наш МИД сам на них ответит, а затем задаёт их другим.
patrik04 01 апреля 2018 | 21:25
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа...
Да какие там вопросы, "дело Скрипалей" это просто повод - всё идёт к ядерной войне.
evgolius7 01 апреля 2018 | 21:27
patrik04:
Думаешь выжить в ядерной войне?
Бросайся на амбразуру патриот...выручай Путтина!
patrik04 01 апреля 2018 | 21:34
США, Британия, страны НАТО, Украина, Грузия, Израиль... должны заплатить за русофобство.
navsegda 01 апреля 2018 | 21:37
patrik04: Ты собираешься уничтожить весь мир за то что вас русских не любят ?! Ты точно ипанутый
jetsam 01 апреля 2018 | 21:36
evgolius7: нафига ему на амбразуру?
крысы и тараканы выживают в ядреной войне - уже доказано.
kotvinder2 01 апреля 2018 | 21:34
vezdehod: Они сказали, что мы виноваты. Теперь пусть объяснят, почему.
metlag 01 апреля 2018 | 21:19
dobro_vam_v_dom: Чего это кремлины так мечутся в истерике? Они что не понимают, что выдают себя этим?
Кончится расследование и получат ответы на все вопросы.
А то они хотели действовать про "методу Бастрыкина" - я тебя убью и сам расследовать буду.
Не получилось, расследование ведут другие, вот и истерика.
ura_123 01 апреля 2018 | 21:22
dobro_vam_v_dom: Кому выгодна провокация с полигонов в Волоколамске и Коломен???
Только НАТЕ и США!
Если бы не эти полигоны то там бы стояли танки НАТЫ!
ura_123 01 апреля 2018 | 21:30
ura_123: ЗЫ: Коломне))))
aleksandr39 01 апреля 2018 | 21:28
dobro_vam_v_dom: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " ,которых финансирует Россия судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
glotov 01 апреля 2018 | 21:36
dobro_vam_v_dom: Что-то показания дочери не бороздят просторы интернета. Наверное, у англичан пока еще не совпали желания и возможности.
alo0000 01 апреля 2018 | 21:05
МИД уже не справляется. Пора подключать (отключать) Газпром.
polba 01 апреля 2018 | 21:08
alo0000: Вообще-то США именно этого и добивается.
metlag 01 апреля 2018 | 21:20
polba: Ты думаешь что кремлины такие идиоты, что в истерике не только будут бомбить Воронеж, но и кастрируют сами себя?
navsegda 01 апреля 2018 | 21:08
alo0000: Ага , а где валюту брать будете ? За что бюджет наполнять ?
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 21:33
alo0000: можно глаз себе выткнуть, чтобы партнер у запада кривой был)))
tks 01 апреля 2018 | 21:08
Уже по самим запросам видно, "откуда есть пошла Русская земля".
naivnyk 01 апреля 2018 | 21:08
Ответов не БУДЕТ )))
navsegda 01 апреля 2018 | 21:11
Лёд тронулся , подозреваемый нервничает и путается в показаниях , на лицо попытка запутать следствие
zor 01 апреля 2018 | 21:11
Россия не знает что уже знают англичане и потому не может построить линию вранья.
klukvik 01 апреля 2018 | 21:15
ответ МИДу: "грузите апельсины бочках братья карамазовы"
grishakras 01 апреля 2018 | 21:17
Да хоть 13 , хоть двадцать, это сути не меняет. - репутация, такая, что никто не верит и , даже вступать в дискуссию не хочет. Так что , 13 вопросов власть может сформулировать к себе. Хотя , будет достаточно одного.
jetsam 01 апреля 2018 | 21:19
еще есть пара вопросов в секретной части
14. где вы прячете Элвиса.
15. что скрывается в 51 зоне, ангар 18.
ura_123 01 апреля 2018 | 21:28
jetsam: В каком павильоне Голливуда снималась высадка астронавтов на Луну?
Кто проколол колёса Луноходу-1 ?
Кто нагадил в Союз-7 ?
......
jetsam 01 апреля 2018 | 21:33
ura_123: да уж. с лунной съемкой они прокололись. зато и в то время у них вышло лучше, чем мультик о несуществующей ракете или афганский апач на котором наши в сирии воюют, как оказалось...
all_seeing74 01 апреля 2018 | 21:30
С чего такое любопытство обуяло наш мид?! Главный же четко сказал: на вашей територии траванули, вот и разбирайтесь сами, мы тут не при чем!)) так что это за телодвижения такие странные?! Или все же при чем?!)))
max3446 01 апреля 2018 | 21:33
Шок, сенсация, максимальный репост!
Финны подозревают, что в «деле Скрипаля» есть украинский след
В Евросоюзе не все согласны с проводимой Британией политикой
Так, Финляндия наряду с другими государствами выслала из страны одного российского дипломата, напоминает «Свободная пресса». Власти Суоми пошли на этот шаг после долгих размышлений, следуя корпоративной солидарности со странами Евросоюза.
Однако не все финские политики согласились с этим шагом. Так, несколько членов партии «Истинные финны», второй по численности своих представителей в финском парламенте, озвучили в местных СМИ свою точку зрения на происходящее. Проанализировав доступную информацию, они пришли к выводу, что с большой долей вероятности к делу Скрипаля могут быть причастны спецслужбы Украины.
В своих сомнениях и предположениях конкретен Том Паккален, экс-комиссар полиции Хельсинки. Он уверен: вся британская версия — это дезинформация. Считает, что за покушением на бывшего «двойного агента» Скрипаля и его дочь стоят украинцы. Учитывая внушительный опыт Паккалена в расследовании уголовных дел, есть смысл изложить его точку зрения подробнее. Корреспондент «СП» переслала ему свои вопросы с помощью известного финского правозащитника Йохана Бекмана. Ответы получила через Facebook.
«Если бы я был следователем по этому делу, — пишет Паккален — то Россия не была бы моим подозреваемым. Я не верю, что она стоит за атакой в Солсбери. У России нет мотива. Отравленный шпион Сергей Скрипаль был пойман в 2004 году и сидел в российской тюрьме шесть лет, до тех пор, пока не был выпущен в 2010 в рамках обмена заключенными. В Великобритании живут тысячи людей со всего мира. Почему выбор пал на Скрипаля?
max3446 01 апреля 2018 | 21:35
max3446: Далее. Невозможно представить, чтобы русские совершили это покушение, которое прямо указывало бы на них и, вероятно, имело бы серьезные последствия для России. Обнаружить яд советского производства в теле жертвы — это то же самое, как оставить на месте преступления патрон с надписью на кириллице или оставить на месте преступления визитку сотрудника российских спецслужб.
Если кого-то хотят убить, то убивают. Таким образом, Скрипаль и его дочь должны были быть уже мертвы. Но они живы! Видимо, использовали (против них. — прим.) какую-то подделку, менее опасную. Тот, кто стоит за покушением, хотел именно подставить Россию. Чтобы анализировать мотивы, надо думать, кому это выгодно. Для России здесь выгод нет. Для Британии есть. Все винят британцев из-за Brexit, сейчас им удалось переключить внимание на Россию. И для Украины ситуация выгодная».
«СП» переслала финскому экс-полицейскому и вопрос: а в чем могла бы быть выгода Украины — выслужиться в очередной раз перед Западом? Ответил он лаконично:
«Киев хочет продолжения и усиления антироссийских санкций. Но я не думаю, что замешана в этом деле Украина как государство. Там есть широкий спектр игроков… Сначала надо всё расследовать. Презумпция невиновности — основа западной правовой системы. Дело неясное. Приведённые факты меня не убеждают, и поэтому считаю, что решение Финляндии о высылке дипломата является абсолютно идиотским».
Выступление политиков «Страны тысячи озер» совпало заявлением Скотленд-Ярда о том, что полиция обнаружила в нескольких местах следы отравляющего вещества, причем наибольшая концентрация его был найдена в доме Сергея Скрипаля. Полиция Соединенного Королевства пришла к выводу, что Скрипали впервые подверглись воздействию ядовитого вещества в своем доме. Эти факты дают серьезный повод усомниться в предложенной официальным Лондоном версии причастности России к «делу Скрипаля».
all_seeing74 01 апреля 2018 | 21:35
max3446: ну ясный перец! Если не ната то наверняка бендеровцы! Ну вы и клоуны!!!)))
vladimirgornitsky 01 апреля 2018 | 21:36
Судя по фильмам, на такие вопросы следует один ответ: "Вопросы здесь задаем мы".
max3446 01 апреля 2018 | 21:38
Спалились: в соцсетях обнаружили британский след в деле Скрипаля
За несколько дней до покушения на Скрипаля на популярный видеохостинг было залито несколько видео с моментом его задержания.
В соцсетях активно обсуждают неожиданно открывшийся британский след в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Telegram-канал "Майор и Генерал" заметил, что за несколько дней до покушения на Скрипаля на популярный видеохостинг было залито несколько видео с моментом его задержания.
Это совпадение назвали любопытным, так как задержание произошло много лет назад и мало кто решил бы вспомнить о нем, если бы не инцидент с его отравлением.
Telegram-канал провел свое расследование и утверждает, что канал на YouTube, на котором появились сюжеты с задержанием, модерируется из Великобритании несмотря на то, что имеет русское название.