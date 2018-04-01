Артем Любимов — участник движения против мусорного полигона «Ядрово» — объявил голодовку
Он был задержан и обвинен в неповиновении сотрудникам полиции.
Любимов находится сейчас в Истринском городском отделе полиции, где его оставили до суда, — об этом ОВД-Инфор юрист Денис Кунаев, который представляет интересы активиста.
Любимова задержали, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. На заправке к нему подъехали трое машин, одна из которых — полицейская, две других были без опознавательных знаков. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину, в которой находился активист, после чего доставили его в отдел полиции. В своем блоге Кунаев написал, что перед задержанием за Любимовым следили несколько дней.
Сегодня Любимов должен был выступать в Волоколамске на митинге против мусорного полигона. После митинга было задержано 10 его участников, в том числе несовершеннолетняя девушка.
Комментарии11
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dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 21:02
Этот "активист" живет в Москве. Там же стоит на довольствии в американском посольстве...
jetsam 01 апреля 2018 | 21:15
dobro_vam_v_dom: да, да, да...
еще он роет туннель из москвы в токио для связи с резидентом. органы в курсе.
patrik04 01 апреля 2018 | 21:17
Артем Любимов — участник движения против мусорного полигона «Ядрово» — объявил голодовку...
Если Артём Любимов окажется честным голодовщиком, в отличии от Надьки-наводчицы, то я знаю где его торжественно похоронят друзья по протесту - на полигоне "Ядрово".
nelibermot17 01 апреля 2018 | 21:21
Скажите, почему вся эта шелупонь как из одного инкубатора, в кого ни ткни? (а конкретно у этого dolboeb-а Любимова ещё и хохляцкий флаг на всю аватарку в фейсбуке, они там все дегенераты что ли?)
"Является активным сторонником Алексея Навального. Совсем недавно Любимов пожертвовал в фонд оппозиционера 200 тыс. рублей из личных средств, а ещё агитировал жителей Волоколамска участвовать в объявленной Навальным «забастовке избирателей»."
bozk 01 апреля 2018 | 21:03
Беспредел
alo0000 01 апреля 2018 | 21:03
За нарушение закона надо наказывать.
naivnyk 01 апреля 2018 | 21:06
Дебилы, б... (цитата)
naivnyk 01 апреля 2018 | 21:13
naivnyk: Поясняю! Дебилы ВСЕ! Со стороны либералов и демшизы - это понятно, но и дебилы со стороны силовиков, ибо есть правило - не пинай говно, оно и не воняет!
ladyirina 01 апреля 2018 | 21:09
Начали "отстреливать бузотёров" по одному. Гэбистам не хватает ума понять: когда люди встают на защиту детей. им уже нечего терять. В Волоколамске и Кемерово арестами народ не напугаешь, а только разозлишь. Самоуверенные и избалованные властью силовики подобными арестами работают против режима и Путина.
begly_ 01 апреля 2018 | 21:14
А на свалке что люди, с аппетитом едят?, да там наверняка тоже никому кусок в горло не лезет, в той ванищьщи.
rash 01 апреля 2018 | 21:21
Пройдёмте, гражданин1 - Куда, за что? - Ах ты сопротивляешься!!!