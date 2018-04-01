Артем Любимов — участник движения против мусорного полигона «Ядрово» — объявил голодовку...

Он был задержан и обвинен в неповиновении сотрудникам полиции.

Любимов находится сейчас в Истринском городском отделе полиции, где его оставили до суда, — об этом ОВД-Инфор юрист Денис Кунаев, который представляет интересы активиста.

Любимова задержали, когда он ехал из Москвы в Волоколамск. На заправке к нему подъехали трое машин, одна из которых — полицейская, две других были без опознавательных знаков. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину, в которой находился активист, после чего доставили его в отдел полиции. В своем блоге Кунаев написал, что перед задержанием за Любимовым следили несколько дней.

Сегодня Любимов должен был выступать в Волоколамске на митинге против мусорного полигона. После митинга было задержано 10 его участников, в том числе несовершеннолетняя девушка.