Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре в торговом центре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации из здания. На кадрах видно, что огонь начал распространяться с левой стороны. Люди побежали в противоположном направлении, некоторые наоборот – бросились к очагу возгорания, видимо, для того, чтобы спасти детей. дым заполнил помещение за десятки секунд. Также Востриков показал фрагмент давки на лестнице. Он отметил, что лестница была очень узкая – чуть больше метра в ширину. Люди спускались медленно, толпились в пролетах.