Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре в торговом центре, опубликовал видеозапись, сделанную во время эвакуации из здания. На кадрах видно, что огонь начал распространяться с левой стороны. Люди побежали в противоположном направлении, некоторые наоборот – бросились к очагу возгорания, видимо, для того, чтобы спасти детей. дым заполнил помещение за десятки секунд. Также Востриков показал фрагмент давки на лестнице. Он отметил, что лестница была очень узкая – чуть больше метра в ширину. Люди спускались медленно, толпились в пролетах.
Комментарии4
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ostanovka 01 апреля 2018 | 20:41
Где Игорь востриков берет записи с видеокамер?
Ему их передает МВД, СК, или ФСБ? Он давал подписку о неразглашении, как все остальные пострадавшие? Тогда почему он звонит на весь мир, не соблюдая подписку, и почему ФСБ его за это не задерживает?
Кроме того, что он был намеренно показан во весь экран, где он сказал о своей семье, больше никаких подтверждений его словам нет, а его поведение их как раз опровергает.
На третий день после якобы гибели его семьи, он вышел в эфир, чтобы сказать что Путин царь, и на митинги ходить не надо.
Это в чистом виде Гапон.
jetsam 01 апреля 2018 | 20:58
ostanovka: вы в курсе. что о гапоне-провокаторе это миф? большевички-с придумали.
kottigr1 01 апреля 2018 | 21:27
jetsam: Новое видео, которое показал Востриков лишь подтвердило выводы сделанные ещё на момент трагедии..
Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры.
Пожарные рассказывали о хреновой тучи баллонов, которые им пришлось вытягивать из ТЦ и охлаждать, что бы они не взорвались. Многие очевидцы видели перед трагедией в месте эпицентра пожара людей в спецовках, проводящих какие-то технические работы. За детскими аттракционами, под ними, в пространстве эвакуационных выходов, скорее всего, находились склады с легковоспламеняемыми материалами. Практически все очевидцы рассказывали, что причиной пожара был взрыв. Вполне вероятно и системы пожаротушения и оповещения были отключены на время проведения работ.
Надо смотреть арендаторов, которые находились под детской площадкой на третьем этаже и записи с камер именно третьего этажа.
ryshelye 01 апреля 2018 | 20:46
Мутный хмырь, которому лично я по станиславскому - не верю.