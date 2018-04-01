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20:31, 01 апреля 2018

Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Врио Кемеровского губернатора Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Цивилева назначили врио сегодня утром после того, как об отставке объявил Аман Тулеев, возглавлявший область более 20 лет.
После пожара в «Зимней вишне» Цивилев на стихийном митинге в центре города сначала обвинил в пиаре Игоря Вострикова, у которого в огне погибла вся семья, а потом встал на колени перед жителями Кемерово.

Комментарии

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maximodiss 01 апреля 2018 | 20:32

А президента РФ накажет по цепочке ответственности?

nikitin43 01 апреля 2018 | 20:37

maximodiss: для начала тулеева , пучкова и шойгу -мойгу ( банщик путена )

bozk 01 апреля 2018 | 20:35

Ну Обама, держись !

voenpes 01 апреля 2018 | 20:37

Он же вроде не судья.

nikto_nikak 01 апреля 2018 | 20:39

Это будет совсем просто....Господи, как же он все же неумен....

nikitin43 01 апреля 2018 | 20:44

пиарится путинист..

polsan 01 апреля 2018 | 20:49

Врио Кемеровского губернатора Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания... Позвольте как это понять?! Этим занимается разве не следственные органы ведущие следствие и суд который по результатам расследования выносит справедливый приговор?!

luger_max_otto 01 апреля 2018 | 20:55

Независимость судебной власти? Нет, не слышал.

alo0000 01 апреля 2018 | 20:58

Это как это? Перейдет в младшие следователи? Или лично будет расстреливать?

nds 01 апреля 2018 | 20:59

"Строжайшее наказание"? Надо смотреть на занимаемый пост провинившегося. Для простых людей - лишение свободы, а для чиновников - еще и конфискация имущества. Дерзай, Цивилев!

neyexo 01 апреля 2018 | 21:01

Где независимость следствия?
Разве и.о. губернатора занимается следствием и определяет наказание?
Путин тоже пытается руководить следствием.
А чуть что скажет - у нас следствие независимое

serge3leo 01 апреля 2018 | 21:02

Честно говоря, лучше наказать виновников в человеческих жертвах. При таком пожаре жертв не должно было быть, а они, увы, случились.

Кто-то может сказать, что это «стрелочники». Сотрудник ЧОП, который не вызвал пожарников. Сотрудники ЧОП, киномеханики, билетёры, которые не включили свет и не эвакуировали все залы. Но безопасность и жизнь людей, в конце концов, держится на «стрелочниках», которые выполняют свой долг.

Да простым гражданам бы разъяснить, что гораздо надёжнее позвонить 112 (или 101) немного раньше, чем выйдя на улицу, вдруг вохникнет проблема на путях эвакуации.

serge3leo 01 апреля 2018 | 21:09

serge3leo: P.S. Собственно, если необязательно ж добиваться уголовной или административной отвественности, достаточно назвать ФИО, тех, кто отключил сигнализацию, кто не обеспечил эвакуацию, да и тех, кто эвакуировался и не звонил в 112.

amderma 01 апреля 2018 | 21:10

Наказания для кого? Для Путина ? (Он у нас один рулит страной, и уже сколько? Он что не знал что творится? Кто назначает этих губернаторов? Министров МЧС и Генеральных прокуроров которые обязана следить за исполнением действующего законодательства и коммерсантами и Властями на местах в том числе!
Кого привлечь то ? себя ? Или для красоты мелкого чиновника ... районного масштаба?
Не смешите мои тапочки, накажет он настоящих виновных...
Кто ему позволит это сделать? Как я понимаю, он сможет наказать только того кого "назначат"....т.е опять того же стрелочника!
Почитайте о Чернобыльской АЭС..." Саркофаг" называется, и все поймете....

svenik 01 апреля 2018 | 21:28

Подкинули еще одну ерКрысу, кормушку будет охранять ...банкет за счет стадо продолжается

nicar 01 апреля 2018 | 21:33

Зачем обещать то, что и должно быть?! Нет, блин, пообещать не допустить такой трагедии в будущем, а пообещал наказать - ничего не меняется!

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