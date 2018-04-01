Врио Кемеровского губернатора Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для виновников пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Цивилева назначили врио сегодня утром после того, как об отставке объявил Аман Тулеев, возглавлявший область более 20 лет.

После пожара в «Зимней вишне» Цивилев на стихийном митинге в центре города сначала обвинил в пиаре Игоря Вострикова, у которого в огне погибла вся семья, а потом встал на колени перед жителями Кемерово.