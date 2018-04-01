Издание The Bell сообщило о сути семи эпизодов в уголовном деле миллиардера Зиявудина Магомедова и холдинга «Сумма»
Больше всего, по данным следствия, «Сумма» похитила при строительстве объектов энергетики для Федеральной сетевой компании, а также во время двух строек в Калининграде — стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво».
The Bell ссылается на два анонимных источника, знакомых с ходом следствия. К хищениям, по этим данным, относится три эпизода из семи.
Накануне суд арестовал на два месяца Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также Артура Максидова — главу входящей в холдинг «Сумма» строительной компании «Интекс». Их обвиняют в хищениях 2,5 млрд рублей.
Комментарии12
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nitsahon 01 апреля 2018 | 20:35
и очередной раз - скорее всего -выяснится, что дело - дутое...но ответственность за наезд из силовиков (при этом) никто не понесет...
welcome to Russia...
aorswen 01 апреля 2018 | 20:44
вот что значит поссориться с игорёхой сечиным
kottigr1 01 апреля 2018 | 21:32
aorswen: Как можно похитить деньги без участия в этом чинуш подписывающих туфтовое выполнение работ и приемку объектов ? Почему из них до сих пор никто не посажен ?
marineru 01 апреля 2018 | 20:43
Один большой мошенник обнёс других больших мошенников и у корыта возникло напряжение и тёрки по причине вымывания кормовой базы. Принцип стаи: дал слабину- сожрут.
jetsam 01 апреля 2018 | 20:47
а в космодром Восточный - не они? неа...
а вечный стадион зенита в питере (по стоимости уже за пару авианосцев) - не они? неа...
убытки в сочи? неа...
....
ничего не понимаю... муму тургенев утопил, а содют пушкина...
alex55 01 апреля 2018 | 21:10
jetsam:
в Сочи его двоюродный брательник-подельник Билалов порезвился на трамплинах и скрылся в лондонском тумане...
jetsam 01 апреля 2018 | 21:12
alex55: вот гад. хотя трамплины там копейки от ои...
polsan 01 апреля 2018 | 20:53
Крутой бизнес ведут в РФ. Нажить на махинациях, украсть на подрядах, отжать у тех кто уже украл.
sasass 01 апреля 2018 | 20:57
Плохие дела у Димона - может вал репрессии докатиться и до него - тут Навальный начеку...
sadda 01 апреля 2018 | 21:05
Ждем комментарии Пескова, другана Магомедова.
perepusk 01 апреля 2018 | 21:07
У кого похитили то?
bizon_007 01 апреля 2018 | 21:23
... четкая формулировка - "хищения при строительстве" ... это как? он что цемент со стройплощадки ночью вывозил?! Неет?! а тогда как?! приписками занимался и зарплату переплатил?! ,,, или потратил меньше чем ему по договору перечислили...?! так если это его фирма то это прибыль называется... а сколько из бюджета на госпроекты направить так это чиновники решают а не строители.... в общем... отдаст всё! Ведь как говаривал его дружок Медведев: "свобода лучше чем не свобода"....