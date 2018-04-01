Издание The Bell сообщило о сути семи эпизодов в уголовном деле миллиардера Зиявудина Магомедова и холдинга «Сумма»

Больше всего, по данным следствия, «Сумма» похитила при строительстве объектов энергетики для Федеральной сетевой компании, а также во время двух строек в Калининграде — стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво».

The Bell ссылается на два анонимных источника, знакомых с ходом следствия. К хищениям, по этим данным, относится три эпизода из семи.

Накануне суд арестовал на два месяца Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда, а также Артура Максидова — главу входящей в холдинг «Сумма» строительной компании «Интекс». Их обвиняют в хищениях 2,5 млрд рублей.