Анастасия Мыскина покидает пост капитана женской сборной России по теннису

Ее может сменить Игорь Андреев, входивший в тренерский штаб команды.

Мыскина была назначена капитаном женской сборной в январе 2014 года перед четвертьфинальным матчем Кубка Федерации против сборной Австралии. Лучшим результатом команды под ее руководством стал выход в финал Кубка Федерации-2015, в котором россиянки уступили теннисисткам Чехии. Увы, с тех пор результаты нашей команды стали стремительно падать. Два года назад сборная России выбыла из Мировой группы, где, напомню, выступают 8 сильнейших команд, ведущих непосредственную борьбу за трофей.

Более того, в апреле россиянки вынуждены бороться за сохранение места уже во втором по силе дивизионе турнира. после того, как в феврале проиграли сборной Словакии. Отмечу, что Мыскина сама написала заявление об отставке, взяв на себя вину за неудачные выступления команды.

Как заявил Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Мыскина сложит с себя полномочия капитана завтра на правлении ФТР.