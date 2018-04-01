Анастасия Мыскина покидает пост капитана женской сборной России по теннису
Ее может сменить Игорь Андреев, входивший в тренерский штаб команды.
Мыскина была назначена капитаном женской сборной в январе 2014 года перед четвертьфинальным матчем Кубка Федерации против сборной Австралии. Лучшим результатом команды под ее руководством стал выход в финал Кубка Федерации-2015, в котором россиянки уступили теннисисткам Чехии. Увы, с тех пор результаты нашей команды стали стремительно падать. Два года назад сборная России выбыла из Мировой группы, где, напомню, выступают 8 сильнейших команд, ведущих непосредственную борьбу за трофей.
Более того, в апреле россиянки вынуждены бороться за сохранение места уже во втором по силе дивизионе турнира. после того, как в феврале проиграли сборной Словакии. Отмечу, что Мыскина сама написала заявление об отставке, взяв на себя вину за неудачные выступления команды.
Как заявил Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Мыскина сложит с себя полномочия капитана завтра на правлении ФТР.
Комментарии2
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ura_123 01 апреля 2018 | 20:16
Кто там у нас капитан сборной по футболу?
chunga_changa_ukraina 01 апреля 2018 | 20:54
ura_123: вонючка , ты просто слепой или просто дебил ? Футбол он немного отличается от тенниса . Сними кастрюльку яйцеголовый