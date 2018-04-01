В Волоколамске после митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 участников мероприятия
В том числе несовершеннолетнюю девушку. Об этом ОВД-Инфо сообщил один из задержанных — правозащитник Эдуард Рудык.
Рудык рассказал, что после митинга к ним подошли сотрудники уголовного розыска, которые показали свои удостоверения. Причину задержания не объяснили.
Сейчас задержанные находятся в отделе полиции Волоколамска, уних забрали паспорта и водительские права. В отделе некоторые полицейские отказываются представляться. Рудык предположил, что это могут быть сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.
Комментарии6
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zularin12 01 апреля 2018 | 20:04
Все задержанные не местные. Приехали потусить.
hrzn877 01 апреля 2018 | 20:19
zularin12: А что, только местные имеют право выступать против российской мафии?
kokapu 01 апреля 2018 | 20:32
hrzn877: Не отвечайте путиноботам. Они про "не местных" уже не первый раз в комментариях к этой новости пишут. Ники разные, а текст - как под копирку.
rampa 01 апреля 2018 | 20:34
zularin12: похоже, что ты любишь тусить на помойках.
alo0000 01 апреля 2018 | 20:56
zularin12: "злобные дебилы"?
kir_pich_101 01 апреля 2018 | 20:05
Пора Расеянам бросить свои делишки и стройными рядами идти сдаваться в полицейский участок.
Мы же все хотим, чтобы наши дети жили без помоек?
Тогда чего тянуть?
Пусть захлебнутся...