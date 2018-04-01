В Волоколамске после митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 участников мероприятия

В том числе несовершеннолетнюю девушку. Об этом ОВД-Инфо сообщил один из задержанных — правозащитник Эдуард Рудык.

Рудык рассказал, что после митинга к ним подошли сотрудники уголовного розыска, которые показали свои удостоверения. Причину задержания не объяснили.

Сейчас задержанные находятся в отделе полиции Волоколамска, уних забрали паспорта и водительские права. В отделе некоторые полицейские отказываются представляться. Рудык предположил, что это могут быть сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму.