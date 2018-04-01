Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа
Москву, в частности интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО» в связи с «делом Скрипалей». А также направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию — оперативную, медицинскую или правовую.
Комментарии34
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ura_123 01 апреля 2018 | 20:07
Зачем? Это типа как "Начальник, в натуре,бля буду не я! Да и у тебя на меня ничего нет!"
zularin12 01 апреля 2018 | 20:38
Как поспешность в назначении виновных соотносится с официальными заявлениями самого Скотланд-Ярда, что «для соответствующих выводов понадобятся недели или даже месяцы работы»?»
Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно?
Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?
Почему по «делу Скрипалей» абсолютно голословно обвинили именно Россию, в то время как разработки под условным западным названием «Новичок» велись в Великобритании, США, Швеции и Чехии?
nipalvern 01 апреля 2018 | 20:52
Когда все страны мира стремятся к уничтожению имеющих запасов химического оружия, Великобритания, наоборот, активно развивает лабораторию химического и биологического оружия в Porton Down, продолжает проводить эксперименты и подвергать собственный и другие народы страшной опасности.
znajka 01 апреля 2018 | 21:02
nipalvern: выстроились в лесенку, ГэБэшные холуи). В вашем любимом совке если менты винтили ранее судимового в качестве подозреваемого, его алиби проверялось в первую очередь. Так издесь. Именно в России в 1995 году с помощью Новичка был отправлен банкир Кивелиди, и умер он через четыре дня. Так что Россию подозревают (ещё пока не обвинили) по факту совершенных ранее преступлений, а не голословное. А по поводу опасности для народа, исходящей от Porton Down не вам беспокоиться, на это в Великобритании есть своя система, причем не коррумпированная как в России. Озаботились бы лучше противопожарной безопасностью у себя под носом.
ura_123 01 апреля 2018 | 20:58
zularin12: Дружок,условные разработки в Чехии и Швеции это теория в ФБ Машки Захаровой )))))
midnightblues 01 апреля 2018 | 20:07
Подозреваемый нервничает
sadda 01 апреля 2018 | 20:09
Это тоже самое если бы обвиняемый требовал чтобы следствие перед ним отчиталось.
polba 01 апреля 2018 | 20:35
sadda: Нет, это больше похоже на то, как преступник путает следы, пользуясь служебным положением.
nestor199 01 апреля 2018 | 20:49
sadda: Следствие дает возможность обвиняемому ознакомиться с материалами дела. В ходе следствия обвиняемому предъявляют улики, на основании которых его привлекают к ответственности.
vladimir_veteran 01 апреля 2018 | 20:10
Лаврову и Захаровой надо из штанов вылезать, чтобы не выгнали.
dedmoroz 01 апреля 2018 | 20:13
Этонемы, К чему это праздное любопытство?
stebinmaku 01 апреля 2018 | 20:13
ОЗХО: "А ХЗ.."
vlabumur 01 апреля 2018 | 20:17
"А на фига?!"
shlevet 01 апреля 2018 | 20:18
Понятно, что ответа на них не будет
snikkersnepper 01 апреля 2018 | 20:36
shlevet:
Вот, кстати, не факт. Что-то промычать ОЗХО придется. Инструкция (также известная как Конвенция о запрете химического оружия). Это вам не англичане. Непонятно, только, почему так долго тянули.
Плюс внеочередное заседание 4 апреля. Какой-то окорот лондонским психам давать все-таки надо. Не сидеть смирно в ожидании непонятно чего.
Овощам, пишущим здесь комментарии, конечно, все это за ненадобностью.
ПС. Непонятно, то ли это британский первоапрельский юмор такой, то ли они это серьезно, но The Sun запустил, а, как минимум, Daily mail и Евроньюс подхватили свежую версию, согласно которой пресловутый Новичок был привезен из Москвы в пачке гречки, по которой Скрипаль скучал на чужбине... Вот там комментарии читать интересно.
shlevet 01 апреля 2018 | 20:42
snikkersnepper: //...в пачке гречки,...//
чемодан,
выхлопная труба,
скамейка,
дверная ручка,
пачка гречки,
?????????????
snikkersnepper 01 апреля 2018 | 20:51
shlevet:
Ради сохранения остатков веры в человечество, я, все-таки, надеюсь, что это юмор у них такой. Хотя интересно, что про гречку (не отравленную, а любимую Скрипалем и возимую дочерью) еще 25 марта МК писал.
Кстати, в этих самых английских комментариях уточнили - про дверную ручку полиция ничего не говорила. Очередная самодеятельность от самых британских в мире СМИ.
Про микродроны забыли... :)))
ura_123 01 апреля 2018 | 21:02
snikkersnepper: Про микродроны уже час как рассказывает Д. Киселёв,делая магические пассы руками!
stebinmaku 01 апреля 2018 | 21:22
Крупа гречневая ядрица, бинарная.. ))
hunterhead 01 апреля 2018 | 20:56
shlevet:
"чемодан,
выхлопная труба,
скамейка,
дверная ручка,
пачка гречки, "
Разспорядок дня портянки-vulgaris? :-D
hunterhead 01 апреля 2018 | 20:18
"Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа"
Москва хочет, чтобы ее 13 раз послали? Пошлют. :-D
kryymsdyk 01 апреля 2018 | 20:19
В ответ пришла экономная телеграмма: пнх вск
max3446 01 апреля 2018 | 20:27
смотрел анонс итоговой программы за неделю по Рен тв и там говорилось о наличии украинского следа в отравлении Скрипаля. Дак вот оказывается кто участвовал в этой провокации. Хотя не могу сказать что я не удивлен. Укропов хлебом не корми дай провокацию против России устроить
alexandr_l 01 апреля 2018 | 20:50
max3446: смотрел анонс итоговой программы за неделю по Рен тв
У Вас крайне ограниченный набор источников. А где Первый, Россия 1, Россия-24, НТВ, 5 канал? Работайте над кругозором.
ura_123 01 апреля 2018 | 21:13
max3446: кирюшко,ты жжёшь напалмом))))
lisitsa1962 01 апреля 2018 | 21:26
max3446: А як же. Зорян травил Скрипаля, Шкиряк - его дочку
osswam 01 апреля 2018 | 20:31
- А что они у вас променя спрашивали?
- А что вы им променя ответилм?
viktorova 01 апреля 2018 | 20:40
Любопытной Варваре не базаре нос оторвали.
jetsam 01 апреля 2018 | 20:40
последний аргумент адвоката - ищите процедурные ошибки...
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Есть примета - вот я и рискую:
В первый раз должно мне повезти.
Да я его замучу, зашахую -
Мне бы только дамку провести!
------ Владимир Высоцкий * Честь шахматной короны (1972)
jetsam 01 апреля 2018 | 20:51
13 вопросов к ОЗХО ... 14 вопросов мида к бретании...
а на простой - откуда бук в лугандонии - до сих пор невнятное мычание...
martin5660 01 апреля 2018 | 20:55
Ключи от квартиры, где деньги лежат.
grizzlybear 01 апреля 2018 | 21:03
Старушке Мэй и весельчаку Джонсону придется постараться, чтобы придумать что-то более внятное, чем "презентация" из 6 слайдов.
А тем временем с "командой знатоков из Франции" играет Посольство Российской Федерации в Париже, которое направило внешнеполитическому ведомству Франции ноту со списком вопросов к французской стороне по сфабрикованному против России "делу Скрипалей":
1. На каком основании Франция была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери?
2. Направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери?
3. Какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества?
4. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
5. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей, если да, то в какой лаборатории?
6. На основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналогов?
7. Какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов?
8. На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери?
9. Имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги?
10. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?
lisitsa1962 01 апреля 2018 | 21:29
grizzlybear: А зачем придумывать? Пошлют в пешее эротическое путешествие Лаврова и Ко, вот и всё
andre_klimov 01 апреля 2018 | 21:28
М-да... Вот это истерика у коксовозов...
Представляю ответную депешу ОЗХО в МИД:
"Дядя Сережа, ты - дурак?"