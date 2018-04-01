"Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с «делом Скрипалей», — об этом сообщается на сайте МИДа"

Москву, в частности интересует, «какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО» в связи с «делом Скрипалей». А также направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию — оперативную, медицинскую или правовую.