«Нику» в номинации «Открытие года» получил Александр Хант -режиссер «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Кинопремию «Ника» в номинации «Открытие года» получил Александр Хант — режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

В номинации «Лучший неигровой фильм» победила картина Олеси Фокиной «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».

В категории «Лучший анимационный фильм» премии удостоена Светлана Андрианова за картину «Два трамвая» (киностудия «Союзмультфильм»).

Церемония награждения лауреатов премии «Ника» началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове.

Михаил Ефремов, выступая на открытии, сказал о режиссере Кирилле Серебренникове, который находится под домашним арестом. «В российском кино Серебренников есть, хоть он сидит, но он же выйдет, правда?» Зал откликнулся на эту фразу аплодисментами.