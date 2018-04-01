«Нику» в номинации «Открытие года» получил Александр Хант -режиссер «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
Кинопремию «Ника» в номинации «Открытие года» получил Александр Хант — режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
В номинации «Лучший неигровой фильм» победила картина Олеси Фокиной «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».
В категории «Лучший анимационный фильм» премии удостоена Светлана Андрианова за картину «Два трамвая» (киностудия «Союзмультфильм»).
Церемония награждения лауреатов премии «Ника» началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове.
Михаил Ефремов, выступая на открытии, сказал о режиссере Кирилле Серебренникове, который находится под домашним арестом. «В российском кино Серебренников есть, хоть он сидит, но он же выйдет, правда?» Зал откликнулся на эту фразу аплодисментами.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
meister_luvin 01 апреля 2018 | 20:07
Свободу Серебренникову!
polit_person 01 апреля 2018 | 20:23
meister_luvin: Выйдет. Обязательно выйдет. Лет через десять.
oldpartizan 01 апреля 2018 | 20:48
с нетерпением жду победы исполнителя Мурки на конкурсе им.Чайковского.
P.S. и как только Серебряков в таком....сняться смог?