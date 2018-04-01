Митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга пройдет в городе 2 апреля

2 апреля в Екатеринбурге пройдет митинг против отмены прямых выборов мэра. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что планирует приехать на акцию, чтобы поддержать действующего главу города Евгения Ройзмана.

«Я еду в Екатеринбург, во-первых, поддержать Ройзмана – он единственный сегодня независимый мэр, тем более такого крупного города. Во-вторых, я в свое время был автором закона о прямых выборах мэра, который власть тогда трусливо отклонила. Я считаю, что люди должны избирать власть, а не депутаты назначать», — сказал он, добавив, что, с его точки зрения, граждане также должны бороться за свое конституционное право выбирать.

Д.Гудков считает, что отмена прямых выборов мэра имеет целью не допустить переизбрания Ройзмана. «Даже с минимальными полномочиями Ройзман является серьезной угрозой для региональных властей. То есть они хотят выбить Ройзмана из города именно таким образом – лишив его возможности переизбраться», — отметил политик.

Д.Гудков уверен, что вслед за Екатеринбургом отмена прямых выборов ждет другие города России.

Екатеринбургский политолог Федор Крашени́нников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что возможность выбирать главу города является «частью идентичности» жителей Екатеринбурга. Они, по его словам, считают недопустимым отмену выборов без веских причин.

«Самое обидное, что никаких аргументов за изменение системы формирования городской власти не предъявлено. То есть прямые выборы отменяются просто так, потому что так решил губернатор. Это раздражает больше всего», — отметил он.

Ф.Крашени́нников высказал мнение, что возникшая на фоне отмены выборов волна протеста во многом связана с личностью Е.Ройзмана, который, несмотря на отсутствие реальных полномочий, заручился поддержкой большинства горожан.

«Ройзман – это сейчас человек, который занимает некий очень высокий моральный статус, хотя не имеет никаких полномочий. И очень важно, что у нас в нашем городе есть человек, который стоит несколько отдельно от всей вертикали власти», — сказал политолог.