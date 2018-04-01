Митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга пройдет в городе 2 апреля
2 апреля в Екатеринбурге пройдет митинг против отмены прямых выборов мэра. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что планирует приехать на акцию, чтобы поддержать действующего главу города Евгения Ройзмана.
«Я еду в Екатеринбург, во-первых, поддержать Ройзмана – он единственный сегодня независимый мэр, тем более такого крупного города. Во-вторых, я в свое время был автором закона о прямых выборах мэра, который власть тогда трусливо отклонила. Я считаю, что люди должны избирать власть, а не депутаты назначать», — сказал он, добавив, что, с его точки зрения, граждане также должны бороться за свое конституционное право выбирать.
Д.Гудков считает, что отмена прямых выборов мэра имеет целью не допустить переизбрания Ройзмана. «Даже с минимальными полномочиями Ройзман является серьезной угрозой для региональных властей. То есть они хотят выбить Ройзмана из города именно таким образом – лишив его возможности переизбраться», — отметил политик.
Д.Гудков уверен, что вслед за Екатеринбургом отмена прямых выборов ждет другие города России.
Екатеринбургский политолог Федор Крашени́нников в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что возможность выбирать главу города является «частью идентичности» жителей Екатеринбурга. Они, по его словам, считают недопустимым отмену выборов без веских причин.
«Самое обидное, что никаких аргументов за изменение системы формирования городской власти не предъявлено. То есть прямые выборы отменяются просто так, потому что так решил губернатор. Это раздражает больше всего», — отметил он.
Ф.Крашени́нников высказал мнение, что возникшая на фоне отмены выборов волна протеста во многом связана с личностью Е.Ройзмана, который, несмотря на отсутствие реальных полномочий, заручился поддержкой большинства горожан.
«Ройзман – это сейчас человек, который занимает некий очень высокий моральный статус, хотя не имеет никаких полномочий. И очень важно, что у нас в нашем городе есть человек, который стоит несколько отдельно от всей вертикали власти», — сказал политолог.
Комментарии8
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dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:49
Давно уже пора из Свердловска вышвырнуть эту либеральную шваль!
nikitin43 01 апреля 2018 | 19:50
Ройзман популярная личность могут и убить как Немцова , власть таких ненавидит.. смешно в палатке на пожаре повесили иконостас - путен - тулеев и пучков , верующие гниды.
max3446 01 апреля 2018 | 19:58
nikitin43: у кого он популярный? У оппозиционной либерастни? Мнение этого генетического отребья никому не интересно. А в екб это пустое место менее 1/5 части жителей города избрали мэром
rern1 01 апреля 2018 | 20:16
Избрали значит заслуживает. Ты против выборов, мазохист что ли.
max3446 01 апреля 2018 | 20:24
rern1: вы плохо прочли? Его 1/5 жителей избрала! Даже меньше. О какой легитимности тут может идти и речь и зачем такие выборы нужны? Вы же тупая либерастня кричите что 70 процентов Путину мало для легитимности, а тут менее 25 и все нормально вдруг?
max3446 01 апреля 2018 | 19:56
Гудков это который планировал подкупать избирателей а затем красть деньги из бюджета? Нам такой навоз в Екатеринбурге не нужен. Кстати, 2 апреля понедельник, рабочий день.
rern1 01 апреля 2018 | 20:11
Екатеринбуржцы должны выйти. Если есть честь, чувство свободы, личность и самоуважение.
alo0000 01 апреля 2018 | 21:00
Но паса ран!