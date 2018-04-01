Московская художница Елена Батова обвинила в нападении главу столичного округа Мещанский, единоросса Закускина
Батова сейчас находится в больнице. Она написала заявление в полицию, которая начала доследственную проверку, — сообщает телеканал Дождь. По словам художницы, Закускин пытался помешать ей и ее преподавателю пройти в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Батова рассказывает, что Закускин схватил ее за шарф, поволок и едва не задушил.
В свою очередь, Закускин написал в Фейсбук, что это обвинение – провокация: художники незаконно снимают помещение в подвале дома, а по ночам устраивают пьянки.
Комментарии13
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kir_pich_101 01 апреля 2018 | 19:36
Судя по его выходкам, опись большая, Кащенко ждёт его.
Но Матросска лучше.
Как в принципе и всех едроссов...
danko1 01 апреля 2018 | 19:40
kir_pich_101: ..Бандиты во власти. Партия цапков.
Их надо теперь называть не только партией жуликов и воров, но и бандитов и убийц.
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:44
danko1: Внучка чо ли данковская? А бабуся-то как? Все еще с Демченко живут?
vilingrad 01 апреля 2018 | 19:47
dobro_vam_v_dom: Бабуля. Мы уже поняли твою девичью травму. Снасильничали тебя в юном возрасте- теперича ты на весь род людской пытаешься наср... добра наложить:)
etofeasko 01 апреля 2018 | 19:44
danko1:
Старая а тебя тоже единороссы постоянно домогаются, хотя бы во снах и фантазиях?
dobro_vam_v_dom 01 апреля 2018 | 19:42
"Эхо" опять пытается сделать из обычной бытовухи политику.
Походу эта Батова с Закускиным вместе пили...
ginbin_ 01 апреля 2018 | 19:37
Какая говорящая фамилия у едораста, ни о чем кроме пьянки думать не может. Ну и художники тоже молодцы, похмелили бы Закускина, может он и подобрел.
tour 01 апреля 2018 | 19:46
ginbin_:
Булгаков нервно закурив на облаке, подумал - а, не отпроситься ли мне в командировку....
ura_123 01 апреля 2018 | 19:38
Незаконно снимают помещение и по НОЧАМ устраивают там пьянки!!!
Конечно это провокация)))
Что не едирас,так обязательно недалёкого умища)))
jakobleff 01 апреля 2018 | 19:42
ura_123: причем , пьют, суки, не боярышник
plidurok Андрей Филимонов 01 апреля 2018 | 19:41
Пьянка есть, а закускина - нет. Обидно.
alexander25101977 01 апреля 2018 | 19:43
Пьянствовали без закускиНА? Не порядок.
fmsf FMSF 01 апреля 2018 | 19:45
Закускин-Шариков!
Уж он душил бы их! Душил!