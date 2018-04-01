Московская художница Елена Батова обвинила в нападении главу столичного округа Мещанский, единоросса Закускина

Батова сейчас находится в больнице. Она написала заявление в полицию, которая начала доследственную проверку, — сообщает телеканал Дождь. По словам художницы, Закускин пытался помешать ей и ее преподавателю пройти в мастерскую Союза художников в Варсонофьевском переулке. Батова рассказывает, что Закускин схватил ее за шарф, поволок и едва не задушил.

В свою очередь, Закускин написал в Фейсбук, что это обвинение – провокация: художники незаконно снимают помещение в подвале дома, а по ночам устраивают пьянки.