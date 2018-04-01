В центре Москвы обрушилась часть балкона известного «Дома со зверями»
Он находится на Чистопрудном бульваре и был построен в 1909 году.
Как сообщили агентству «Москва» в префектуре Центрального административного округа, отвалилось несколько фрагментов балкона на седьмом этаже. Никто не пострадал. Место происшествия оцепили.
Этот дом — объект культурного наследия регионального значения. Его главное украшение — пояс из терракотовых барельефов, на которых изображены сказочные звери, птицы и растения.
Комментарии3
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kir_pich_101 01 апреля 2018 | 19:34
Что Москва, вся Россия рушится...
vilingrad 01 апреля 2018 | 19:35
Дума, что ли? Так там цирк с конями:)
olegleon 01 апреля 2018 | 19:37
теперь будут ждать или балкон целиком обрушится, или кто-то от фрагментов пострадает. и хрен кто вспомнит, что собственник жилья отвечает за недвижимость.