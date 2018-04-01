В центре Москвы обрушилась часть балкона известного «Дома со зверями»

Он находится на Чистопрудном бульваре и был построен в 1909 году.

Как сообщили агентству «Москва» в префектуре Центрального административного округа, отвалилось несколько фрагментов балкона на седьмом этаже. Никто не пострадал. Место происшествия оцепили.

Этот дом — объект культурного наследия регионального значения. Его главное украшение — пояс из терракотовых барельефов, на которых изображены сказочные звери, птицы и растения.