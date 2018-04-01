Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова заявляет, что все ее подразделения работают в штатном режиме
Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде продолжает исполнять свои обязанности. Она сотрудничает со следствием, — говорится в сообщении группы.
Между тем, ФСБ пришла сегодня с обысками в якутское подразделения группы «Сумма» – Якутскую топливно-энергетическую компанию. Ранее обыски прошли в подразделениях группы в 25 регионах.
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся СИЗО. Их обвиняют в хищениях на 2,5 миллиарда рублей.
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