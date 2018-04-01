Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении и.о. главного архитектора Дербента Абулферза Ахмедханова. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Ахмедханов незаконно разрешил ввести в эксплуатацию пять жилых домов, которые не были достроены. В них не было электричества, газа и воды. Ахмедханов пока не задержан, уточнил источник.