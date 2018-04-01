Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении и.о. главного архитектора Дербента
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении и.о. главного архитектора Дербента Абулферза Ахмедханова. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, Ахмедханов незаконно разрешил ввести в эксплуатацию пять жилых домов, которые не были достроены. В них не было электричества, газа и воды. Ахмедханов пока не задержан, уточнил источник.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 01 апреля 2018 | 19:34
серьёзно? это халатность всего лишь?
а не задержан, т.к. СК ещё торгуется с ним о сумме "отступных"???