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19:30, 01 апреля 2018

С минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове началась церемония награждения лауреатов премии «Ника»

Михаил Ефремов, выступая на открытии, сказал о режиссере Кирилле Серебренникове. Который находится под домашним арестом. «В российском кино Серебренников есть, хоть он сидит, но он же выйдет, правда?» Зал откликнулся на эту фразу аплодисментами.
В главной категории «Лучший фильм» — шесть картин. Это ленты «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

Комментарии

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tttyyy 01 апреля 2018 | 19:35

Мишка хоть трезвый на этот раз был?

etofeasko 01 апреля 2018 | 19:36

tttyyy:
//Михаил Ефремов, выступая//

ну раз выступал видимо уже точно "под мухой"

nelibermot17 01 апреля 2018 | 19:41

Этому алкашу бы лучше вообще помолчать, должен быть рад, что из театра не выкинули, материться пьяным со сцены на зрителей - это что вообще? Дальше опорожнится во время спектакля? Ненуачо, зато Серебренников наверняка оценит

jetsam 01 апреля 2018 | 19:37

#Михаил Ефремов, выступая на открытии, #
уже противно...

rern1 01 апреля 2018 | 19:43

Серебренников - талантливый вор. С кино как-то не срослось у него.

nikitin43 01 апреля 2018 | 19:47

промашку дали идеологи - нанать нать было холуёв вовиных , те которые вверх и крым наляпали это достойно премии малая земля .

kobylamay_sosetutrampa 01 апреля 2018 | 19:50

Алкаш Михрютка и яйцетряс Кирилка - херои местечкового либербыдла.

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