С минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове началась церемония награждения лауреатов премии «Ника»

Михаил Ефремов, выступая на открытии, сказал о режиссере Кирилле Серебренникове. Который находится под домашним арестом. «В российском кино Серебренников есть, хоть он сидит, но он же выйдет, правда?» Зал откликнулся на эту фразу аплодисментами.

В главной категории «Лучший фильм» — шесть картин. Это ленты «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.